Gerardina Corsano avvelenata dal pesticida? Cosa sappiamo sulla morte della 46enne di Ariano Irpino (Avellino)

Ariano Irpino (Avellino), 9 novembre 2023 – Gerardina Corsano avvelenata dal pesticida? Questa è l’ipotesi che si affaccia dopo le analisi dell’Istituto superiore di sanità. Che quindi scagionerebbero il botulino.

Non sarebbe stato il botulino ad uccidere Gerardina Corsano, 46 anni, di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Per quella morte si fa invece largo l’ipotesi di un pesticida. Un prodotto che sarebbe stato manipolato e avrebbe provocato una tossinfezione fatale. Angelo Meninno, 52 anni, imprenditore agricolo e marito della donna, è scampato: ricoverato all’ospedale, è stato dimesso il 7 novembre. Nello stesso giorno è stata dissequestrata la pizzeria che era finita sotto i riflettori per il sospetto di un’intossicazione alimentare.

La coppia, infatti, aveva cenato nel locale la sera del 28 ottobre.

Le parole dell’avvocato della pizzeria

Guerino Gazzella, l’avvocato che difende la pizzeria, rimette in fila i numeri. Quando erano stati indagati i due titolari del ristorante – assieme al medico del pronto soccorso che aveva visitato per due volte la coppia, poi rimandata a casa – aveva dichiarato: la cena non c’entra.

Ora, raggiunto al telefono, conferma: “Impossibile che la signora sia morta per un’intossicazione alimentare. In due serate il locale ha dato da mangiare a 230 persone, tra coperti nel locale e asporto. Ma nessun altro si è sentito male”. La sera del 28 ottobre “i pasti scontrinati sono stati 130, 65 in sala. Una ventina di clienti hanno consumato il peperoncino che era sotto accusa. Senza nessun problema”.

Gerardina Corsano morta, cosa sappiamo

Ma allora cosa sarebbe accaduto? Si fa strada l’ipotesi, tuttavia da suffragare, di una tossinfezione causata dalla manipolazione di prodotti destinati all’agricoltura, in grado di rilasciare sostanze chimiche pericolose, commercializzati da Angelo Meninno. Anche dall’esame dei suoi campioni biologici, non era emersa la presenza del botulino. Se dovesse essere confermato che l’intossicazione della coppia non è stata provocata dagli alimenti consumati il 28 ottobre scorso nella pizzeria di Ariano Irpino, cambierebbe totalmente la posizione dei titolari, iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo e lesioni. Le stesse ipotesi di reato che vengono contestate al medico del pronto Soccorso dell’ospedale ‘Frangipane’ di Ariano Irpino che aveva dimesso la coppia dopo averla visitata in due distinte occasioni.

