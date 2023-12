Stop alla funivia del Gran Sasso: quattro funi sotto la lente. A rischio la stagione sciistica

Pescara, 23 dicembre 2023 – Niente Gran Sasso a Natale. La funivia più importante del centro Italia è stata fermata dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti in seguito all’esposto di un cittadino dove segnalava problematiche sulle quattro funi dell'impianto che porta in sette minuti migliaia di turisti e lavoratori nella stazione invernale di Campo Imperatore, a circa 2.200 metri. L’esposto era giunto sul tavolo del prefetto e del questore dell’Aquila.

Sembrerebbe di parere contrario, invece, il Centro turistico del Gran Sasso sulla base di una relazione redatta da esperti in materia. Prove approfondite sono state effettuate la scorsa settimana e si attende il responso: a Natale, anche se la neve dovesse arrivare, non si scierà e c'è preoccupazione per il rischio di un flop stagionale. In ballo c’è un’intera stagione invernale e sciistica da almeno due milioni di euro.

