Foto dell’orrore a Piacenza. Incidente mortale in strada. Passante si scatta un selfie

Sta diventando virale in queste ore l’immagine che un giornalista ha scattato l’altro giorno sulla scena di un grave incidente stradale avvenuto a Piacenza, costato la vita a una donna coinvolta nello scontro. Nella foto si vede un passante, un ragazzo sui vent’anni, che si scatta un selfie con lo sfondo di una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che cercano di aiutarla. Il giovane autore di quello scatto, che è poi finito probabilmente sui suoi profili social, si è quindi allontanato prima che gli agenti potessero anche solo fermarlo per identificarlo.

Inevitabile la gogna mediatica sulle piattaforme online dove una raffica di epiteti si è abbattuta sul giovane, autore di uno scatto quantomeno discutibile. "Che indecenza", "si deve vergognare": sono alcune delle espressioni (tra le più contenute) di critica al suo operato . Da quanto emerge dai primi rilievi sull’incidente, una Peugeot, guidata da una 73enne, era diretta fuori dal centro della città emiliana, quando ha investito una 34enne che procedeva in bicicletta. Nell’impatto la donna è stata sbalzata violentemente sull’asfalto. In seguito la vettura ha proseguito la propria corsa, sterzando all’improvviso a sinistra e finendo per abbattere la segnaletica verticale prima d’impattare contro due vetrine di un negozio di abbigliamento, entrambe andate in frantumi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e un’automedica. L’investitrice e la ciclista sono state portate in ospedale, la seconda con ferite gravi, mentre la prima è spirata poco dopo il ricovero. Non si esclude che l’automobilista possa avere un malore al volante.

Durante le operazioni di soccorso, ai bordi della strada si è formato un capanello di curiosi. Qualcuno, però, è decisamente andato oltre le righe, scegliendo di scattarsi un selfie sullo sfondo di una tragedia della strada.