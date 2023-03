Fiorello ‘chiama’ l’imitatrice di Meloni Ma al telefono c’è la vera premier

Giorgia imita se stessa. Ieri mattina a Viva Rai2 Fiorello ha telefonato a ’Giorgia’, "che fa perfettamente il verso" alla sua omonima. "Ciao Giorgia, l’imitazione che mi hai fatto l’altro ieri quando la Meloni era alla Cgil me la puoi rifare?", chiede all’interlocutrice. Che risponde pronta: "Voglio ringraziare anche quelli che mi contestano – dice una voce inconfondibile – Ho letto dalle

agenzie che gli slogan sono stati efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico". Lo showman la prega di ripetere la sua frase-tormentone, lei si presta premettendo ironica: "Non lo posso fare, quella strillava come una matta. Era una cosa tipo: ‘Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana’". Fiorello l’incalza: "Come hai votato alle elezioni?". E Giorgia: "A sinistra". Lui insiste: hai votato alle primarie? "No", la replica. "Tra Bonaccini e Schlein chi avresti scelto?". Lei: "Fatti una domanda e datti una risposta". Lui: sai fare il verso ad altri, tipo Elly? E lei: "So imitare solo Giorgia Meloni", spiega firmando la gag.