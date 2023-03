Figli di coppie gay, Rai nel mirino La maggioranza: è ora di cambiare

di Elena G. Polidori Rai di nuovo nel mirino del governo, dopo il Festival di Sanremo, per quanto accaduto domenica durante tra trasmissione di Lucia Annunziata "In Mezz’ora" ospite la ministra Eugenia Roccella. Sotto la lente la conduzione dell’ex presidente della tv pubblica, che oltre a farsi sfuggire una parolaccia (si è poi subito scusata) avrebbe impedito alla ministra di parlare in merito alla possibilità – da parte degli organi politici – di legiferare sui figli delle coppie omogenitoriali, dopo lo stop alle registrazioni in molti comuni. "È davvero inaccettabile quanto successo durante la trasmissione", sono partiti all’attacco i componenti di Fratelli d’Italia della commissione di Vigilanza Rai. "La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità. Che senso ha invitare un esponente politico, peraltro ministro – si legge in una nota comune – ad un’intervista e poi impedirgli di parlare perché non si condividono le sue tesi? È arrivato il momento di cambiare pagina, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno". Non si è fatta attendere la replica del deputato dem Vinicio Peluffo, anche lui componente della commissione di Vigilanza Rai: "Il vizio della destra...