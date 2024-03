Fiera delle vacanze, spunta il logo dell’Italia senza Sicilia e Sardegna

Un logo che rappresenta l’Italia, attraversato da un tricolore e con la scritta ‘Italien’, ma senza la Sicilia e la Sardegna che non vengono raffigurate, scatena la polemica. L’immagine "incriminata" si trova nel padiglione della Regione Calabria alla Fiera delle vacanze a Vienna (nella foto) . "Sono profondamente delusa e sorpresa nel vedere che due intere Regioni sono state escluse dal logo. Non si tratta solo di un disguido grafico, ma di una colpevole omissione – scrive su Fb, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde –. Chiedo un chiarimento immediato e un correttivo da parte degli organizzatori". La risposta della Calabria è affidata a Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale al Turismo: "Abbiamo partecipato con uno stand autonomo. In tutto il materiale promozionale, la cartina dell’Italia è riportata in modo tradizionale. Solo in una parte marginale del padiglione è presente un’ immagine senza le due isole che ha il solo obiettivo di mettere il più possibile in primo piano la posizione geografica della Calabria".