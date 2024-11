Fiamme nel sotterraneo di corso Vittorio Emanuele. Paura e black-out

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo di Milano. Il rogo, segnalato ai vigili del fuoco con una chiamata alle 15.10, quando sono comparse fiamme e una lunga colonna di fumo nero all’altezza dell’incrocio con via Beccaria, ha riguardato il sottorreneo adiacente a un negozio. Il fuoco è uscito dalla griglia di aerazione situata a margine dei portici. Il rogo ha provocato, tra l’altro, l’interruzione della fornitura di corrente elettrica in parecchi edifici della zona, in un’area che arriva almeno fino a corso Europa. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, l’incendio ha interessato dei cavi elettrici posti sotto una intercapedine di un edificio per il quale si è resa necessaria l’evacuazione. Sono stati sgomberati anche i negozi vicini per il tempo necessario. Non risultano persone coinvolte. In serata il rogo è stato domato dai pompieri, che sono ricorsi anche a getti di schiuma.