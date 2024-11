Ferragnez, accordo di separazione. L’influencer rinuncia al mantenimento

A lei niente assegno di mantenimento, lui paga le scuole private, le spese mediche e le attività sportive dei figli. Sull’immagine social dei bambini ci si mette d’accordo. Ecco cosa c’è dopo il "vissero felici e contenti" della favola dei Ferragnez: un divorzio contestuale che assomiglia a un patto di non belligeranza. O all’ennesimo ritorno di immagine per lei. Si vociferava che l’imprenditrice avesse chiesto 20mila euro al mese: non sarebbe stata una mossa prudente per la signora da sempre a favore dell’indipendenza e dell’emancipazione femminile, oltretutto parecchio benestante. Si farà quadrare i conti da sola, è una soluzione win-win. Nota congiunta dei rispettivi legali: "Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale e dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni".

Lo ammettono persino gli avvocati: amati, chiacchierati. E adesso, a un anno dall’annuncio della fine della storia, ognuno per la sua strada.

Chiara Ferragni protagonista in pochi giorni di ben tre avvistamenti con Giovanni Tronchetti Provera, che dovrà abituarsi ai pedinamenti. Fedez nel suo gorgo di polemiche, donne bellissime, legami pericolosi e prepotenze. "Leone e Vittoria – aggiungono i legali – staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento". Anche se i piccoli staranno prevalentemente con la madre. E papà, senza la zavorra di una ex che sa badare a se stessa, si accollerà tutto sommato senza troppi sacrifici la retta della St. Louis International, scuola per allievi dai 3 ai ai 18 anni che costa 12mila euro l’anno esclusa mensa e tassa d’iscrizione.

Sembrava ieri quando facevano entrare ogni giorno l’Italia a casa loro in una sarabanda di cani, giocattoli e capricci: adesso per la pubblicazione delle foto e dei video dei bambini gli ex coniugi dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione, creando probabilmente un precedente nei casi di divorzio tra influencer con prole.

Non è mai chiaro perché finiscano gli amori. Nel suo caso il rapper ha ribadito più volte che non c’entrano nulla la propria malattia o il caso Balocco, con la moglie al centro di un’inchiesta per truffa aggravata. Erano un mito, la famiglia bionda e perfetta con l’attico a City Life, la casa sul lago di Como, il labrador: se non ci sono riusciti loro allora chi? Chiara Ferragni per quanto si sforzi non riesce a stare fuori dalle pagine rosa: le hanno attribuito il flirt mai confermato con l’imprenditore veronese Silvio Campara, ora è la volta del figlio di Marco Tronchetti Provera: sono entrambi single, i figli frequentano la stessa scuola, perché no.

Fedez cavalca con lo sguardo sempre più truce le sue ondate di gossip e di guai tra ragazze senza cognome, viaggi a New York, contatti equivoci. Il (di nuovo ) amico J-Ax lo racconta così: "È estremo. Estremamente buono, estremamente cattivo. Uno che vive secondo le sue regole. Un imprenditore intelligente e un anarchico".