Fedez e la nuova fiamma. A Monaco con la modella

Ieri hanno fatto il giro dei social e dei media le immagini di Fedez mano per la mano con la giovanissima modella classe 2004 Garance Authié a Monaco. Il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere alla gara di Formula 1 che ha visto trionfare la Ferrari di Leclerc: tra le numerose storie pubblicate è apparsa anche la stessa Authié, prima di venire definitivamente catturati insieme in un video che è diventato virale in poche ore.