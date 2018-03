Roma, 27 marzo 2018 - Un volto buono, garbato ed educato. Fabrizio Frizzi, il perenne ragazzo della televisione italiana, se ne è andato l'altra notte dopo un'emorragia cerebrale. Una lunga fila di persone si è creata da stamattina all'alba fuori dalla camera ardente del celebre conduttore alla sede Rai di viale Mazzini. Almeno 200 le persone in fila ancora prima dell'apertura dei cancelli. "Era una persona semplice - commenta Stefano, tra i primi ad essere arrivato questa mattina - e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua semplicità". Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: "Era il 1983 - ricorda Vincenzo, uno dei 1666 licenziati di Almaviva - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa occasione stava premiando noi ragazzini al termine di una manifestazione sportiva svoltasi al San Giuseppe Calasanzio, la stessa scuola che lui aveva frequentato". Nella foto, Frizzi con i suoi tanti capelli ricci di ragazzo, firmava autografi appoggiandosi a un'autoradio. "Sono cresciuto a pane e Frizzi, tra 'Il barattolo' e 'Tandem', - dice ancora Vincenzo - e non l'ho mai considerato un personaggio famoso, era uno di noi".

A salutarlo, oltre alle centinaia si persone in coda da stamani, i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, Luca Cordero di Montezemolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il direttore di Repubblica Mario Calabresi e gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero. Accanto al feretro, raccontano in numerosi cittadini venuti a rendere omaggio, c'è il fratello di Fabrizio, Fabio. Numerosi automobilisti e motociclisti si fermano davanti alla sede Rai e prima di proseguire fanno il segno della croce. L'afflusso di gente sarà consentito fino alle ore 18. I funerali verranno celebrati domani alle 12 in piazza del Popolo nella Chiesa degli artisti.

"Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro". E' il post scritto da Rita Dalla Chiesa, l'ex moglie di Frizzi, su Facebook, dopo essersi recata ieri all'ospedale Sant'Andrea dove è morto il conduttore.

