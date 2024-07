Etna, nube vulcanica di 8 chilometri: sospesi i voli all’aeroporto di Catania

Roma, 23 luglio 2024 - Una grande nube vulcanica emessa dall'Etna ha spinto le autorità dell'aeroporto di Catania a sospendere tutti i voli in arrivo e in partenza, lo ha comunicato la Sac, società che gestisce lo scalo siciliano.

L'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione massiccia di cenere vulcanica in atmosfera ha convinto l'Unità di crisi a disporre la chiusura dei settori B2 e B3 e di conseguenza la sospensione di tutti i voli.

Etna, nube alta otto chilometri. Sospesi i voli all'aeroporto di Catania

Secondo una stima fatta dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, di Catania la nube è alta otto chilometri, ed è emersa dal cratere Voragine dell'Etna dove già dalla notte erano visibili fontane di lava.

Anche a Catania e in provincia arrivano gli effetti della chilometrica nube vulcanica dell'Etna: infatti 'piove' cenere lavica sulla città e in numerosi altri centri abitati della provincia. Resta su valori molto alti il tremore vulcanico, anche se in diminuzione.

Dalle telecamere di sorveglianza termica dell'Osservatorio etneo si registra una tendenza dell’attività esplosiva in diminuzione, una debole emissione di cenere ancora in corso dai crateri sommali, e l’assenza di nuove nubi vulcanica sull'Etna. L'Osservatorio quindi ha abbasso il livello di allerta per il volo, il Vona, da rosso ad arancione.

Le attività dell'aeroporto Fontanarossa riprenderanno appena si sarà concluso il fenomeno di ricaduta cenere e sarà rimossa dalle infrastrutture di volo. La Sac fa sapere che la sospensione comporterà cancellazioni e dirottamenti su altri scali e i passeggeri a contattare la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.