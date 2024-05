Espulso dalla panchina. Scommesse sospette

L’ombra delle scommesse torna ad aleggiare sul mondo del calcio. A finire sotto la lente della Procura sportiva è stata l’espulsione di un giocatore dalla panchina che sembra legato ad un flusso anomalo di puntate registrato in una ricevitoria di Bari su un ‘rosso’ al centrocampista del Bari Nicola Bellomo, durante Ternana-Bari del 23 maggio scorso. L’evento è avvenuto alla mezz’ora della ripresa per un litigio con un raccattapalle. Bellomo è stato squalificato per una giornata.