"Era nelle milizie digitali". Musk indagato in Brasile

Elon Musk (nella foto) è entrato nell’inchiesta sulle ‘milizie digitali’, dal nome dei profili vicini a Jair Bolsonaro che avrebbero usato il web per diffondere fake news. La misura è stata presa dal giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes (considerato il grande inquisitore dell’ex presidente di destra) dopo che il miliardario sudafricano ha minacciato di riattivare gli account che erano stati bloccati per decisione della giustizia verdeoro sul social X (ex Twitter), di cui è proprietario.