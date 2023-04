Caso Orlandi, il fratello Pietro in Vaticano. “Depositata memoria, ora comporre il puzzle”

Roma, 11 aprile 2023 – Sette ore di colloquio: la scomparsa di Emanuela Orlandi torna di prepotenza sotto i riflettori. Oggi per la prima volta il fratello Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgroi, ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi che alla fine dello scors

“Speriamo si scriva una pagina di storia”

“E’ un momento importante, speriamo si riscriva una pagina di storia’’. Così l’avvocato Sgrò. Il legale ha fatto sapere che il fratello Pietro è “interrogato come persona informata sui fatti’’ dal promotore di giustizia. “Abbiamo depositato una memoria - ha spiegato Sgrò -. Si sta approfondendo la documentazione fornita’’. “E’ un momento importante dopo tanti anni - ha aggiunto -. L’auspicio è che si faccia luce su questa vicenda e si possa scrivere una nuova pagina’’ e che ora ‘’Vaticano e Italia possano collaborare”. “Speriamo in un lavoro fruttuoso e che sia di buon auspicio anche per la Commissione in Senato che dovrà fare luce sul caso di Emanuela. Abbiamo raccolto elementi frutto di attività difensiva - ha aggiunto Sgrò -. Ora tocca al Promotore riunire i pezzi del puzzle’’.

La Commissione parlamentare

Tre settimane fa l’Aula della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce la Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta, estesa anche alla scomparsa di Mirella Gregori.