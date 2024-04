Riccardo Massimo Tarantini candidato alle elezioni regionali

Porto San Giorgio, 24 gennaio 2015 - Riccardo Massimo Tarantini sarà il candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia. La sua candidatura è stata presentata, ieri nel Caffè Novecento, dal coordinatore cittadino del partito Emanuele Morese. Per Fratelli d’Italia presenti anche Andrea Putzu del direttivo nazionale, Loredana Moretti e Giorgio Marcotulli del coordinamento provinciale e Andrea Balestrieri, consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio. «Tarantini – ha detto Morese – è la persona giusta per portare avanti problemi locali che hanno rilevanza regionale quali il porto, la pesca, il commercio e il turismo. Con lui vogliamo riportare al centro del dibattito i problemi dei cittadini, oltre che rilanciare questo territorio».

È stato poi lo stesso Tarantini a far presente di essere un piccolo imprenditore, che opera nel settore marittimo e in quelli del commercio e del turismo, e a ricordare di essere stato rappresentante di categoria per dodici anni, di cui sei della piccola pesca e sei del Cconsorzio vongolari. «Mi sono candidato – spiega – perché non voglio accada più che quando uno si rivolge ad un politico questi gli risponda in politichese, l’arte cioè di non risolvere i problemi. Altro motivo è perché ho trovato nei Fratelli d’Italia di Porto San Giorgio un gruppo di giovani, espressione di una nuova politica, politica di ragazzi dai sani principi e con tanta voglia di impegnarsi».

Silvio Sebastiani