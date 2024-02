Elezioni in Confindustria. Ok ai quattro candidati

Via libera dai saggi e dai probiviri di Confindustria alle candidature dei quattro imprenditori in corsa per la successione a Carlo Bonomi. Ammessi Emanuele Orsini (nella foto), Antonio Gozzi, Edoardo Garrone e Alberto Marenghi. Nessuna osservazione sarebbe stata fatta sulla candidatura di Orsini, convocato dai saggi per chiarimenti su presunte incompatibilità anche alla luce di una lettera anonima e della situazione mediatica che lo aveva visto protagonista nelle ultime settimane.