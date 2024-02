Donna morta in un dirupo a Montepellegrino, giallo a Palermo

Palermo, 14 febbraio 2024 - Giallo a Palermo, dove il corpo di una donna è stato trovato la scorsa notte a Montepellegrino, rilievo che sovrasta il capoluogo siciliano. Il cadavere era in un dirupo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i sanitari del 118, il medico legale e i volontari del soccorso alpino che hanno recuperato il corpo in una zona impervia, difficile da raggiungere. Sono in corso indagini e al momento non viene esclusa nessuna pista.