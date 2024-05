Don Abbondio e Ferrari. I quiz al test di Medicina

Sono passate le 16.30 quando gli ultimi studenti escono dalla facoltà di Scienze politiche, alla Sapienza di Roma, dopo aver sostenuto i test di medicina, la prima sessione prima di quella estiva. Sessanta domande, da Don Abbondio alla Ferrari, passando per il colesterolo, divise in cinque parti. Alla prova hanno partecipato 62.279 tra ragazze e ragazzi, in tutta Italia. Mentre i posti provvisori disponibili sono 20.867, 1.231 in più rispetto allo scorso anno e 5.001 in più del 2022.