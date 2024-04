Disturbi dello spettro autistico. Primi sintomi dopo i 14 mesi

Con la Giornata mondiale dell’Autismo si è aperta ieri la settimana dedicata alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’autismo. In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico e sono circa 500mila le famiglie in cui è presente almeno una persona definita ’neurodiversa’. I primi sintomi si manifestano tra i 14 e i 28 mesi di età, prevalentemente tra i maschi con un rapporto di 4,4 a 1. È cruciale diagnosticare i disturbi autistici in modo precoce per avviare interventi personalizzati efficaci.