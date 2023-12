Nominati i nuovi direttori dei musei di prima fascia: Mazzantini, Verde, Schmidt e Crespi

Roma, 15 dicembre 2023 - Il ministro Gennaro Sangiuliano ha indicato i direttori dei musei di prima fascia a seguito della proposta della Commissione giudicatrice: Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea, Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera.

La terna proposta da una Commissione giudicatrice è l'esito della selezione pubblica internazionale.

Renata Cristina Mazzantini, attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici, è stata scelta per la Galleria d'arte moderna e contemporanea. La Mazzantini è stata preferita in una terna comprendente anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi.

Simone Verde, attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma, è stato indicato per le Gallerie degli Uffizi, preferito a Paola D'Agostino ed Edith Gabrielli.

Eike Dieter Schmidt, direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi, è stato designato per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Commissione lo ha preferito a Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini.

Angelo Crespi, attuale presidente del Museo Maga di Gallarate, scelto in una terna che comprendeva Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde per dirigere la Pinacoteca di Brera.