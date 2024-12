Delitto dell’Olgiata, quando il Ris inchiodò il killer. Il generale Garofano: “La tecnica al servizio dei cold case”

Roma, 10 dicembre 2024 – Per tutti è “il delitto dell’Olgiata”, l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre nella villa di famiglia, quartiere esclusivo a nord di Roma, era il 10 luglio 1991, doveva essere un giorno di festa, 10 anni di matrimonio con Pietro Mattei, l’ingegnere e l’amore della vita. Invece la contessa viene uccisa. Il marito morirà prima di sapere chi è il colpevole.

Il Ris scova l’assassino con la tecnica del Dna

Il killer della contessa 42enne bella e piena di vita, il domestico filippino Manuel Winston Reyes, verrà inchiodato dalle analisi del Ris di Parma a marzo del 2011, a quasi vent’anni dal delitto. Gli specialisti dei carabinieri riescono a ’far parlare’ il lenzuolo usato per avvolgere il capo della vittima. La svolta arriva per la tenacia della famiglia che si oppone all’archiviazione.

Il generale Luciano Garofano firma la prefazione di “Uno scandalo italiano”, il libro di Fabrizio Peronaci che giovedì 19 dicembre alle 18 sarà presentato nel Reboa law firm di Roma.

“Ricordo i limiti che avevamo all’epoca nelle possibilità di analisi - spiega l’esperto al telefono con Qn.net -. Erano i primi tempi, riuscivamo a processare una o due regioni del Dna”, vuol dire “quella parte che analizziamo per arrivare all’identificazione personale, per stabilire se la traccia appartiene davvero all’individuo. Oggi ne processiamo più di venti, come se di una persona identificassimo il colore degli occhi, dei capelli, il peso...”.

Luciano Garofano cita anche un caso più recente, “penso all’omicidio del trapano di Genova, il presunto autore - perché oggi non c’è un rinvio a giudizio - è stato individuato dopo 29 anni, riprocessando tutti i reperti di allora. Oggi esistono nuove tecniche che impongono di rivisitare quei casi irrisolti o per i quali si pensa di essere incorsi in un errore giudiziario”.

Ma c’è un altro pericolo. “Oggi abbiamo a disposizione tecniche investigative molto precise, che però non colmano gli errori - mette in guardia il generale -. Si devono seguire protocolli e procedure molto precisi. Se invece contamino le tracce, confondo tutto”.

Il colpevole in questo caso è rimasto impunito per vent’anni. Spesso i cold case sono legati a pregiudizi nelle indagini. “Il pregiudizio è umano, anche se non lo condivido – è la riflesisone di Garofano -. Noi investigatori dovremmo sempre essere molto cauti. Il pregiudizio è sicuramente pericolosissimo, spesso porta alla totale incompletezza degli accertamenti, perché ci si innamora di una tesi e si trascurano altre piste. Spesso riguarda i presunti suicidi”. Tra i casi più famosi, quello di Liliana Resinovich, lei è consulente del marito Sebastiano Visintin. “Su questo non mi esprimo, aspettiamo che siano i consulenti della procura a farlo”.