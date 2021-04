Roma, 22 aprile 2021 - Trend dei contagi in discesa, in linea tendenziale. I contagi Covid giornalieri sono sotto quota 20mila dai primi di aprile e negli ultimi giorni sono scesi sotto il livello di 15mila. Il bollettino di oggi di Ministero della Salute e Protezione civile consentirà di verficare l'andamento della curva (anche con i dati su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive), proprio il giorno successivo all'approvazione del nuovo decreto che sancisce le riaperture del 26 aprile e fissa la road map. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è critico: "In Cdm sulle lezioni in presenza cambiato un accordo tra istituzioni, è un precedente grave". E sul coprifuoco alle 22: "Non vedo rischio pandemico con lo spostamento alle 23". Intanto la Fondazione Gimbe puntualizza: "Le riaperture su filo del rasoio, atto di coraggio del governo". Sul fronte estero occhi puntati sulla Germania che sfiora i 30mila contagi in 24 ore. In India sono stati 315mila. Ospedali di New Delhi e di Mumbai in difficoltà per la penuria di ossigeno e medicine. Per quanto riguarda i vaccini, l'Ue verso l'azione legale contro Astrazeneca: secondo Politico Europe la Commissione si prepara a citare in giudizio la società per obbligarla a fornire le dosi previste dal contratto.

Il bollettino del 22 aprile 2021

Sono 1.912 i nuovi casi emersi ieri in Campania dall'analisi di 20.078 tamponi molecolari. Sono 26 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I nuovi guariti sono 1.753, il totale dei guariti è 279.179. In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

In Puglia sono stati registrati 12.472 test e sono stati registrati 1.895 casi positivi: 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia BAT, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 35 decessi.

Oggi su oltre 17mila tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.311 casi positivi, 31 decessi e 1.163 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600.

Sono 1.060 i contagi da Covid in Veneto. Da ieri, altri 30 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 37.641 tamponi, il tasso di positività è del 2,82%. In quarantena ci sono 23.755 positivi. I ricoverati sono 1.654, con un calo di 31 unità. In area non critica sono ricoverate 1.425 persone (-24), in terapia intensiva sono 229 (-7).

Tornano sopra mille contagi - 1.041 nelle 24 ore (età media 42 anni) - i nuovi casi positivi Covid giornalieri in Toscana. È il secondo giorno consecutivo in cui l'incremento quotidiano del virus va in rialzo dopo una tregua di quattro giorni quando c'era stata una discesa del numero dei nuovi positivi. Sempre nelle 24 ore ci sono stati 33 morti (età media 79,6 anni), due in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime sale a 5.975 persone. Firenze con 15 decessi odierni supera i 1.900 morti (1.905). In Toscana ora sono saliti a 219.970 i casi totali di positività al Coronavirus, +0,5% sul giorno precedente. I guariti sono stati 1.492 in un giorno e raggiungono quota 190.006 (+0,8% percentuale superiore a quella della crescita dei nuovi casi). Gli attualmente positivi sono dunque 23.989 (-2% su ieri): tra loro i ricoverati sono 1.781 (-27 su ieri) di cui 257 in terapia intensiva (numero stabile).

Nelle Marche sono stati individuati 272 nuovi casi di 'Covid-19', il 13,4% rispetto ai 2.028 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in leggero calo: il giorno precedente era stato del 14,2%, con 388 nuovi casi su 2.723 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 66 in provincia di Macerata, 46 in provincia di Ancona, 85 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 39 nel Piceno e 7 fuori regione. Questi casi comprendono 46 soggetti sintomatici. Tra i 3.972 tamponi complessivamente processati ieri, 517 erano antigenici e hanno rilevato 42 casi positivi (8,1%) da sottoporre al tampone molecolare.