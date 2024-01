Dal cielo alla passerella, top gun incoronata . Miss America 2024

La ragazza più bella d’America nel 2024 è anche una top gun: la sottotenente Madison Marsh è il primo ufficiale dell’aeronautica militare degli Stati Uniti in servizio attivo a vincere lo storico concorso di bellezza Miss America. "Rappresenterò tutte le donne che vogliono rompere gli stereotipi", ha proclamato la nuova reginetta, pronta a condividere, grazie al suo nuovo titolo, "cosa significa far parte allo stesso tempo delle Forze armate ma anche essere Miss America". Dopo essersi diplomata alla Air Force Academy, Madison si sta familiarizzando con la guida dei caccia F-16 nella base di Colorado Springs ed è infatti fotografata al timone di un jet sulla pagina online di Miss Colorado, il concorso che l’ha mandata in finale, in cui si spiega che "la sottotenente divide il suo tempo libero tra cucina e lettura". Bionda, 22 anni, la nuova Miss è cintura nera di taekwondo e sogna di fare l’astronauta, un’ambizione coltivata da ragazzina, quando i genitori la mandarono un’estate a frequentare uno Space Camp della Nasa.