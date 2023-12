Culkin ritrova la ’madre’, trent’anni dopo aver perso l’aereo

L’aereo l’ha perso, ma almeno, trent’anni dopo, la ’mamma’ l’ha ritrovata. L’attore Macaulay Culkin, protagonista del film cult ’Mamma ho perso l’aereo’, si è riunito con Catherine O’Hara, sua madre cinematografica, esattamente trent’anni dopo l’uscita della pellicola nelle sale. I due si sono abbracciati calorosamente in occasione della cerimonia per il conferimento della stella ’Hollywood Walk of Fame’ a entrambi gli attori. Oggi Culkin ha 43 anni, mentre O’Hara ne ha 69. "’Mamma ho perso l’aereo’ è stato, è e sarà sempre un grande successo globale – ha dichiarato l’attrice –, ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin". Un modo elegante e sentito di celebrare la straordinaria performance del baby attore che però non è riuscito a bissare il successo nel corso della sua tormentata carriera davanti alla macchina da presa.