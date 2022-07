Crollo Marmolada, le notizie di oggi: i morti salgono a 7. I dispersi sono 14

Canazei, 4 luglio 2022 - Sale a 8 morti, 7 feriti e 14 dispersi il bilancio del crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada. Sono in corso accertamenti e verifiche sulle targhe di vetture italiane e straniere ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. A causa di un temporale che si è abbattuto sulla zona della Marmolada, sono stati sospesi i soccorsi per il recupero delle persone rimaste coinvolte nel crollo avvenuto ieri pomeriggio. Poi le ricerche sono ripartite.

Fra i dispersi, italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni. Tra i feriti ci sono due cittadini tedeschi. Gli escursionisti morti sono veneti, trentini e stranieri. Ad aver perso la vita ci sarebbero anche un escursionista di 27 anni di Malo che una ventina di minuti prima della tragedia aveva inviato una foto al fratello, una guida alpina di Tezze sul Brenta e la sua compagna. Come riferiscono i soccorritori i corpi delle vittime sono deturpati e, quindi, è difficile l'identificazione.

"Le probabilità di trovare in vita i dispersi triturati da una valanga dopo così tante ore sono davvero molto basse, per non dire nulle", ha detto Giorgio Gajer, presidente del Soccorso alpino.

Draghi a Canazei

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto a Canazei per fare il punto con Protezione civile, soccorritori e autorità locali sulla sciagura della Marmolada. Il premier è arrivato nella località trentina in automobile da Verona, assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e i presidenti del Veneto e delle province autonome di Trento a Bolzano. "Oggi l'Italia piange queste vittime e si sta stringendo a loro con affetto, ma il Governo deve riflettere su quanto accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato", sono state le parole del premier.

Cordoglio di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza per la tragedia della Marmolada. "Il capo dello Stato ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio. Allo stesso tempo ha espresso parole di gratitudine ai soccorritori che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana che ieri pomeriggio ha causato morte e devastazione", ha spiegato Fugatti.