Sette giorni da dimenticare per i numerosi turisti colpiti da un virus intestinale durante una viaggio che doveva essere da sogno. I passeggeri di una nave in crociera ai Caraibi, sono stati colpiti da un attacco di diarrea e vomito collettivo. Il contagio non ha risparmiato nessuno, con notevoli difficoltà da parte del personale ad assistere i viaggiatori.