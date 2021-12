Roma, 7 dicembre 2021 - C'è attesa per il bollettino Covid di oggi, soprattutto per l'andamento dei ricoveri, dopo che ieri si è registrato un boom di nuovi pazienti nei reparti ordinari. Se sul numero abbiano influito le poche dimissioni solitamente effettuate nel weekend, lo sapremo nel tardo pomeriggio quando arriveranno i dati del ministero della Salute su nuovi casi di Coronavirus, morti, ricoveri e terapie intensive. Esaurito l'effetto weekend sui tamponi, i contagi oggi cresceranno, come già si evince dai primi dati in arrivo dalle Regioni, come i quasi 3mila nuovi positivi rilevati in Veneto che, a detta del presidente Luca Zaia, a Natale potrebbe finire in zona gialla.

Brusaferro: su ricoveri e rianimazioni. I casi di Omicron

Con contagi e morti in aumento in tutta Europa l'Oms ha fatto il punto sulla situazione pandemica: "Il mese scorso, abbiamo avvertito che un altro mezzo milione di vite potrebbe essere perso entro l'inizio del 2022 se non agiamo con urgenza. È passato un mese, sono morte altre 120mila persone e la regione europea ha aggiunto altri 10 milioni di contagi al suo conteggio", ha spiegato il professor Hans Kluge sottolineando che "entro la fine di questa settimana, una persona su dieci in tutta la regione europea avrà avuto un'infezione da Covid, confermata da test di laboratorio".

La carica dei nuovi vaccinati: 390mila in 14 giorni

I nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 2.960, il 2,3% di 122.097 tamponi eseguiti. Oggi si registrano anche 9 decessi (12.014 da inizio pandemia). Gli attualmente positivi sono 40.648. Sono in aumento i pazienti negli ospedali: i ricoverati totali sono 904 (+82), 772 in area non critica (+72), 133 in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 505 contagi: 388 su 7.987 rilevati tramite tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85% e 117 casi su 24.045 test rapidi antigenici realizzati (0,48%). Si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303 (-2).

In Toscana sono 498 i nuovi casi di Covid individuati da 8.603 tamponi molecolari e 30.271 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,3% Si registrano anche 2 deceduti: due uomini, con un'età media di 65,5 anni. Gli attualmente positivi sono 10.677: tra questi i ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno).

Altre tre persone sono morte in Alto Adige: il totale delle vittime della pandemia è ora di 1.258. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 395 nuovi casi a fronte di 803 tamponi molecolari (di cui 165 nuovi test) e 19.794 test antigenici. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 18 (+3) e i ricoverati nei reparti ordinari 99 (+1).

Oggi in Puglia si registrano 362 contagi Covid, l'1,57% dei 22.931 test giornalieri, e 4 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 61 in provincia di Bari, 43 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 21 in quella di Brindisi, 73 nel Foggiano, 74 nel Lecce, 89 in provincia di Taranto. Delle 4.629 persone attualmente positive, 136 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Cento contagi e un decesso in Sardegna. Solo un caso in Molise.