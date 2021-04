Roma, 25 aprile 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, il giorno prima della tanto attesa riapertura del Paese (qui le regole). Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, mentre da lunedì 15 regioni passano in zona gialla ed entra in vigore il nuovo decreto, che riscrive la roadmap delle ripartenze (qui il calendario). Intanto, a spaventare è la variante indiana, tanto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. Il Paese è ancora travolto dall'epidemia, con 349.691 casi registrati solo nell'ultima giornata.

Covid, i dati del 25 aprile 2021

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Puglia

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 9.617 test per l'infezione da Covid-19 e rilevati 1.203 casi positivi. Sono 19 i decessi e le vittime, dall'inizio della pandemia, salgono a 5.684. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.165.669 test. Sono 174.226 i pazienti guariti, 49.271 i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positivi Covid è di 229.181.

In Toscana sono 955 i nuovi casi di positività al Covid-19, che portano il numero totale a 222.814 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti raggiungono quota 193.928 (87% dei casi totali). Sono stati eseguiti 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 22.846, i ricoverati 1.705, di cui 252 in terapia intensiva (3 in meno). Purtroppo si registrano 22 nuovi decessi.

Veneto

Scende la curva del contagio in Veneto, che registra 788 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 9 decessi, per un totale di 407.830 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.235 vittime, tra ospedali e case di riposo. I dati ospedalieri sono in miglioramento: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.345 pazienti Covid (-5) e 214 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.312 (+93) .

Sono 299 i positivi al Covid rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche: 88 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Pesaro Urbino, 49 in provincia di Ascoli Piceno, 48 in provincia di Macerata, 46 in provincia di Fermo e 9 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione nelle ultime 24 ore "sono stati testati 4.274 tamponi: 2.323 nel percorso nuove diagnosi e 1.951 nel percorso guariti".

Basilicata

Anche ieri non si sono registrati decessi in Basilicata per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 166 nuovi contagi a fronte di 1.452 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata di ieri risultano guarite 121 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.885, di cui 5.709 in isolamento domiciliare. Sono 16.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane pari a 176 di cui 13 in terapia intensiva.