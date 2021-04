Roma, 23 aprile 2021 - Fiato sospeso per i nuovi colori delle regioni. Oggi la cabina di regia che passerà al setaccio i parametri (in primis indice Rt e tasso di incidenza) ed emetterà il suo verdetto: dal 26 aprile torna la zona gialla con le regole fissate dal decreto riaperture: significa via libera a ristoranti, sport e spettacoli all'aperto, così come per cinema e teatri, anche al chiuso e con alcune limitazioni. Ma, soprattutto, da lunedì prossimo saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, anche per turismo e senza bisogno di autocerficazione o carta verde (pass vaccinale che invece permetterà di muoversi per villeggiatura verso zona rossa o arancione). Facile intuire come quello odierno sia un crocevia fondamentale per milioni di italiani sulla strada delle riaperture. A poche ore dalle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, ecco chi può ambire al passaggio di fascia.

Il calendario delle riaperture

Regioni verso la zona gialla

Arriva una 'valanga gialla', con un via libera ad ampio raggio quello del 26 aprile. Hanno ottime probabilità di passare in zona gialla Emilia-Romagna, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto nonché le province autonome di Trento e Bolzano. Hanno tutte indice Rt sotto l'1 da almeno due settimane e un tasso di incidenza nettamente inferiore ai 200 contagi per mille abitanti. Avrebbero parametri, insomma, compatibili con un scenario di tipo 1 di rischio basso e moderato (in attesa delle conferme ufficiali nel monitoraggio Iss di oggi). Alcuni governatori si sono sbilanciati nelle scorse ore, annunciando come per certo il cambio colore. Da Toti (Liguria) a Fontana (Lombardia), passando per Zingaretti (Lazio) e Bonaccini (Emilia-Romagna).

Zona arancione e gialla: chi è in bilico

Discorso differente per Toscana e Campania che sperano nel giallo ma potrebbero trovarsi lunedì ancora in zona arancione. La regione amministrata da Vincenzo De Luca viaggia con un tasso di incidenza tra i 220 e i 230 casi per 100mila abitanti. L'indice Rt oscilla intorno a 1, anche ieri si sono registrate 26 nuove vittime nonostante un rapporto positivi tamponi in calo. La Campania sembra orientata verso la zona arancione, ma non sono esclusi colpi di scena last minute.

Ha più probabilità di passare in zona gialla la Toscana di Eugenio Giani. Il tasso di incidenza è sceso sotto 200 e l'Rt oscilla tra 0,82 e 0,86 (la settimana scorsa era 1,01). Tutti i parametri paiono in progressivo miglioramento, facendo crescere le chance di promozione. "Siamo la seconda regione per le somministrazione di vaccini agli over 80", ha detto ieri il governatore confermando la possibilità del ritorno in giallo.

Regole per i bar dal 26 aprile: orari, divieti e nodi irrisolti

Zona arancione e rossa

In procinto di restare in zona arancione Sicilia, Calabria e Basilicata, con le ultime due che conservano qualche speranza di passare in giallo. Sicura di non rientrare nello scenario 1 di rischio basso o moderato la Puglia (che punta all'arancione), così come lo sono Valle d'Aosta e Sardegna che il 26 aprile potrebbero rimanere le uniche due regioni in zona rossa.