Roma, 24 gennaio 2022 - Appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. In attesa di dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive che arriveranno nel pomeriggio guardiamo i primi numeri diffusi dalle Regioni. I nuovi casi sembrano in leggero calo rispetto a una settimana fa e confermerebbero la stabilizzazione della curva confermata dal generale Figliuolo. "Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda la variante Omicron e si sta andando in discesa, ha detto il commissario straordinario all'emergenza commentando l'andamento dell'epidemia. "Speriamo che questo sia il trend consolidato". Meno significativo, invece, il confronto con i dati di ieri perché oggi, come ogni lunedì, calano nettamente i tamponi processati.

Rallenta anche la pressione sugli ospedali. Secondo gli ultimi dati Agenas a livello nazionale restano stabili, rispettivamente al 30% e al 17%, i tassi di occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Con l'entrata di Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, a oggi sono cinque le Regioni in zona arancione. Il numero potrebbe crescere dalla prossima settimana: oltre le percentuali previste al momento c'è il Lazio che ha il 31% dei posti letto occupati in area medica e il 22% in rianimazione.

In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati 6.188 i nuovi contagi ( 8.788 in meno del giorno precedente), influenzati oggi dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend. I decessi sono 17, per un totale di 12.955 vittime dall'inizio della crisi sanitaria. Il Veneto fa però ancora i conti con un platea enorme di cittadini attualmente positivi e in isolamento: 283.494. Dati contrastanti dagli ospedali: i posti letto occupati in area medica sono 1.705 (-22), mentre quelli in terapia intensiva salgono 186 (+3).

In Toscana sono 5.603 i nuovi casi rilevati dall'analisi di 16.075 tamponi molecolari e 18.330 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 179.800, +0,2% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.478 (24 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 25 decessi: 16 uomini e 9 donne con un'età media di 85,1 anni.

Si allunga la lista delle vittime del Covid in Alto Adige: altre due persone sono morte per le conseguenze dell'infezione. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.342. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 1.225, rilevati da 490 tamponi molecolari (161 nuovi test) e 7.134 test antigenici. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (18, -2), mentre aumentano i pazienti nei normali reparti ospedalieri che sono 108 (+2). I pazienti nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 63.

Un decesso e 787 nuovi casi in Umbria; 210 in Molise.