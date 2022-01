Roma, 23 gennaio 2022 - Si attendono conferme dal bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia. Ieri i contagi hanno registrato un nuovo calo (qui tutti i dati del 22 gennaio), anche se resta elevato il numero dei morti. Occhi puntati anche su ricoveri e terapie intensive, il segno meno di ieri fa sperare in un allentamento della presssione sugli ospedali.

Sommario

Dagli ultimi dati, diffusi dal governo, sono 1.021.173 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati contro il covid almeno con una dose, pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda le terze dosi, sono quasi 30 milioni gli italiani che le hanno fatte (29.955.140) pari al 75,76% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale.

Intanto, da lunedì, altre quattro regioni passano in zona arancione: alla Valle d'Aosta si aggiungono Piemonte, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. Un cambio di colore che comporterà limitazioni soprattutto per coloro che non hanno il super Green pass. Ad esempio sono sempre consentiti gli spostamenti dentro il proprio comune, mentre quelli verso altri comuni della stessa regione e verso altre regioni sono permessi a chi non ha la certificazione verde solo per ragioni di necessità, da motivare con l'autocertificazione.

Zona arancione, le regole: dai negozi agli spostamenti

E, mentre Paesi come l'Irlanda riaprono un po' tutto (stesse decioni sono state prese anche da Gran Bretagna e Francia), la Slovenia registra un nuovo picco di contagi con un tasso di positività record salito al 75,5%: 13.911 nuovi casi a fronte di 18.424 tamponi.

Il bollettino Covid del 23 gennaio

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tanella in Pdf)

Le regioni / Veneto

Il Veneto supera la quota psicologica del milione di persone infettate dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020 (1.008.962). Ma la curva di crescita dei positivi ora è meno accentuata: nelle ultime 24 ore sono stati 14.976 i nuovi contagi ( 3.797 meno del giorno precedente), a fronte di un numero record di tamponi (oltre 165mila). I decessi sono 12, per un totale di 12.938 vittime. Sul fronte ospedali sono 1.470 i pazienti attualmente positivi in area non critica (-27) e 159 quelli in terapia intensiva (-7).

In Toscana sono 10.904 i nuovi casi Covid (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico), che portano il totale a 664.247 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Oggi sono stati eseguiti 20.143 tamponi molecolari e 46.168 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,4% è risultato positivo. Sono invece 14.699 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.398. I ricoverati sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno). Infine si registrano 26 nuovi decessi.

In Puglia sono stati individuati 7.267 nuovi casi su 53.741 test: 2.256 in provincia di Bari, 805 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 707 in quella di Brindisi, 1.113 in provincia di Foggia, 1.320 in provincia di Lecce, 981 in provincia di Taranto nonchè 53 residenti fuori regione e 32 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 10 decessi. Attualmente sono 134.483 le persone positive, 64 sono ricoverate in area non critica e 68 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 545.454 a fronte di 7.248.343 test eseguiti, 403.847 sono le persone guarite e 7.124 quelle decedute.

Nelle Marche sono stati registrati 5.483 nuovi casi di contagio al coronavirus ma l'incidenza cumulativa su 100mila abitante risulta solo in lieve rialzo rispetto a ieri (da 2.609,65 a 2.647,05) con la curva che si è in sostanza quasi appiattita negli ultimi tre giorni. È ancora il capoluogo di regione Ancona a rilevare il numero più alto di casi (1.563; ieri 1.583); seguita dalle province di Pesaro (1.293), Macerata (991), Ascoli Piceno (798), Fermo (623); 215 i contagiati provenienti da fuori regione.

In Alto Adige sono 1.753 i nuovi casi di Covid-19 su 10.300 tamponi processati. Due i morti, che portano il totale a 1.340. Delle nuove positività, il 45% riguarda persone di età compresa tra i 10 e i 39 anni. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 102 nei normali reparti e 19 in terapia intensiva. I guariti totali sono 118.905, mentre le persone attualmente in quarantena sono ancora 33.108.