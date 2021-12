Roma, 20 dicembre 2021 - Con i contagi in Italia che la scorsa settimana si sono avvicinati ai 30mila e la variante Omicron che incombe è atteso il bollettino Covid nel ministero della Salute che oggi dovrebbe essere un po' più "snello". Come ogni lunedì, infatti, diminuiscono i tamponi effettuati e di conseguenza calano i nuovi casi. Occhi puntati sui ricoveri e terapie intensive, parametri decisivi per il cambio di colore delle Regioni.

Zona arancione, le regole: cosa cambia per spostamenti, sport e bar

Sommario

Moderna: "Terza dose del nostro vaccino aumenta anticorpi di 37 volte"

Con i 4 nuovi ingressi di oggi ben 7 territori, tra regioni e province autonome, sono in zona gialla. Ma non si escludono nuove misure in tutto il territorio nazionale in vista delle feste natalizie. Giovedì 23 dicembre è prevista una cabina di regia e sul tavolo ci sono tamponi per gli eventi pubblici, mascherine all’aperto anche in zona bianca, e l'accorciamento della durata del green pass. Anche la Gran Bretagna, dopo l'impennata dei contagi dovuta alla nuova mutazione, studia restrizioni e secondo quanto riferito a Sky dal vicepremier e ministro della Giustizia, Dominic Raab non si può escludere con certezza "il ritorno a un lockdown".

Omicron rovina feste: 8 milioni annullano le vacanze

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Ema: "Via libera al vaccino Novavax"

Oggi 2.369 nuovi casi e 23 decessi.

Crollo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, dove sono stati scoperti 2.304 nuovi positivi, dovuto in gran parte alla minore attività di tracciamento del fine settimana. Si contano anche 5 vittime, che portano il totale dei decessi a 12.175 da inizio pandemia .Si impenna il numero dei soggetti attualmente positivi, ora 61.404 (+ 1.243). e peggiora la situazione ospedaliera. Sono 1.119 (+14) i ricoverati nei reparti medici, e 167 (+8) i pazienti in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati rilevati 955 nuovi casi di Covid, il 6% di 7.561 tamponi molecolari e 8.078 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 17.187. Tra questi i ricoverati sono 406 (20 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 81,7 anni.

In Puglia su 14.744 test effettuati nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid 414 persone, con un tasso di positività del 2,8% (+0,8% rispetto a ieri). Quattro i morti: le vittime totali salgono a 6.941. Sono 7.440 le persone attualmente positive: 152 ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva e le altre 7.262. La maggior parte dei nuovi casi sono stati rilevati in provincia di Foggia (+146), Brindisi (+104) e Lecce (+82).

Continuano a salire il tasso di positività e quello di incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 300 nuovi casi e 3 decessi. Due terzi di casi in provincia di Ancona (199), poi Macerata (46), Pesaro Urbino (39), Fermo (5), Ascoli Piceno (5). Con 2.561 tamponi testati di cui 1.649 nel percorso nuove diagnosi e 912 nel percorso guariti oggi il tasso di positività passa dal 14,5% a 18,2%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 277 nuovi positivi. Su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 contagi, con una percentuale di positività dell'8,76%; sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29 (-5), mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295 (-14).

In Sardegna sono 259 i nuovi casi confermati di positivita' al Covid, sulla base di 1.493 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.229 tamponi. L'ultimo aggiornamento della Regione non segnala altri decessi, ma i ricoveri sono in aumento. I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 12 (uno in piu' di ieri), mentre quelli in area medica sono 119, cioe' tre in piu'. Sono 4.053 le persone in isolamento domiciliare, 111 in piu' di ieri.

Sono 179 i contagi Covid registrati oggi in Abruzzo a fronte di 2.389 tamponi molecolari e 7.290 test antigenici. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 casi, uno in provincia di Teramo e due in provincia dell'Aquila, e sale a 2.620 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 7.012: 132 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, 17 in terapia intensiva, mentre gli altri 6.863 sono in isolamento domiciliare.

Calano i nuovi casi di Covid in Umbria: i contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 120, il 2,23% di 4.811 test antigenici e 552 tamponi molecolari processati. Gli attualmente positivi sono 3.729: la curva dopo giorni è quindi lievemente in discesa. I ricoverati negli ospedali sono 62 (-1), di cui 9 (+1) in terapia intensiva. Non si registrano altre vittime.

In Alto Adige sono stati individuati 114 nuovi positivi al Covid. Si tratta di un numero in forte calo rispetto ai giorni precedenti dovuto, come sempre al lunedì, al numero contenuto di tamponi effettuati nel fine settimana. Non vengono segnalati decessi. I pazienti ricoverati sono 144: 19 (+2) in terapia intensiva, 84 (+4) nei normali reparti ospedalieri e 41 nelle strutture private convenzionate.

Quaranta nuovi positivi in Valle D'Aosta. Tre contagi in Basilicata, due in Molise.