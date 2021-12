Roma, 21 dicembre 2021 - Mentre la variante Omicron dilaga ormai in tutto il mondo, con il Natale che si avvicina l'attenzione è alta e, anche in Italia, non si escludono nuove misure anti-Covid prima delle feste (qui l'ipotesi green pass di sei mesi). Si cerca, infatti, di contenere l'aumento della pressione ospedaliera, visti i dati in crescita di terapie intensive e ricoveri (qui il bollettino del 20 dicembre). La cabina di regia è prevista per giovedì, mentre nel frattempo si attende nel pomeriggio il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, con i numeri aggiornati su contagi, morti, guariti e ricoveri.

Sommario

Notizie dalle Regioni / Veneto

Nuova impennata di casi di positività al Covid in Veneto. Le nuove infezioni conteggiate nelle ultime 24 ore, secondo il report quotidiano della Regione, sono quasi 5mila, 4.716 per la precisione. Notevole crescita anche dei ricoveri: 53 in più nelle aree mediche e 6 nelle terapie intensive. Ventuno i decessi.

In Toscana sono 319.615 i casi di positività al Coronavirus, 1.316 in più rispetto a ieri (1.268 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 293.937 (92% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.466 tamponi molecolari e 36.381 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 11.652 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.181, +5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 424 (18 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (stabili). Purtroppo, oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 79,5 anni.

Viaggia rapidamente verso quota 300 l'incidenza dei casi di positività al Coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata è passata da 284,99 a 296,38. È ancora la provincia di Ancona, secondo i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, a registrare il maggior numero di casi (220), seguita da Fermo (116), Macerata (165), Pesaro Urbino (94), Ascoli Piceno (65); 25 i contagi di persone provenienti da fuori regione. Ieri erano stati confermati altri due casi di variante Omicron (uno a Loreto in provincia di Ancona, e l'altro in provincia di Ascoli). Tra i nuovi positivi 183 persone con sintomi; i casi comprendono 159 contatti stretti di positivi, 205 contatti domestici, 19 in ambiente di scuola/formazione, 10 in ambiente di vita/socialità, 4 di lavoro, 2 in setting assistenziale, 1 sanitario; su 101 casi in corso approfondimenti epidemiologico. Il picco di nuovi contagi, come numero assoluto, nella fascia 25-44 anni (187 casi); a seguire le fasce 45-59 anni (169) e 60-69 anni (72); 122 casi tra giovani di età compresa tra zero e 18 anni e 47 tra i 19-24 anni. Oltre 10mila tamponi eseguiti in 24 ore, a cui si aggiungono 3.690 test antigenici (504).

Sono 673 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore su 29.928 test processati. La gran parte dei nuovi malati di Covid è stato rilevato in provincia di Lecce in cui si contano 199 nuove positività. Seguono Bari con 129, Taranto con 99, Bat con 90, Foggia con 85, Brindisi con 57. Altri 13 casi riguardano residenti fuori regione e di un altro non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 7.723 di cui 167 ricoverati in area non critica Covid e 21 in terapia intensiva. Le vittime riportate nell'ultimo bollettino sono quattro.

Impennata di nuovi positivi al Covid in Umbria, 498 nell'ultimo giorno. Salgono anche i ricoverati negli ospedali, 65, tre in più di lunedì mentre restano nove i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Si registrano un nuovo morto per il virus e 96 guariti. Gli attualmente positivi superano ora i 4 mila, 4.130, 401 in più. Sono stati analizzati 4.240 tamponi e 14.051 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 2,72% (era 2,23 lunedì).

Altre tre persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da Sars-Cov-2 in Alto Adige. Il numero dei decessi complessivi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.287. L'Azienda sanitaria provinciale segnala anche l'accertamento di 355 nuovi casi positivi: 96 sono stati rilevati sulla base di 1.521 tamponi pcr (di cui 557 nuovi test) e 259 sulla base di 17.146 test antigenici. Aumentano ancora i ricoveri che ora sono 172: 19 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva e 90 (6 in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati (dato aggiornato al 20 dicembre) 63 pazienti (22 in più rispetto al 18 dicembre). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.804 (8 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 355 per un totale di 91.854.

In Basilicata 169 nuovi contagi.