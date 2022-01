Roma, 18 gennaio 2022 - Si cercano conferme dal bollettino Covid di oggi dopo i dati in calo sui positvi, seppur influenzati dal calo di tamponi del weekend, registrati ieri in Italia. Nel pomeriggio arriveranno gli aggiornamenti nazionali del ministero della Salute su nuovi casi di Coronavirus, morti, ricoveri e terapie intensive, ma i primi numeri dalle Regioni evidenziano una risalita. Se ieri la curva settimanale è scesa, come non succedeva da tempo, oggi si rilevano record di casi in Veneto e Alto Adige. Da osservare attentamente, come sempre in questa fase della pandemia dominata dalla variante Omicron, il numero di decessi e la pressione sugli ospedali. Secondo gli ultimi dati Agenas la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica cresce in 14 regioni; più stabile invece il tasso di occupazione delle rianimazioni. Se il sistema dei colori rimarrà invariato, oltre alla Valle D'Aosta, hanno numeri da zona arancione anche Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

Da segnalare anche il record di vaccini: "Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in soli 7 giorni dall'inizio della campagna vaccinale". Lo ha annunciato sui propri social il ministro della Salute, Roberto Speranza, ringraziando le "donne e gli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile".

Regioni / Veneto

Nelle ultime 24 ore il Veneto fa segnare un nuovo record di contagi, che arriva peraltro dopo alcuni giorni in cui i dati lasciavano sperare che il picco fosse stato raggiunto e, magari, superato. Sono infatti ben 25.166 i nuovi positivi al Covid, che portano il totale dei soggetti attualmente positivi a 255.914. Aumentano anche i ricoverati, che ora sono 1.797 in area medica (+24) e 208 in terapia intensiva (+1). I decessi registrati sono 39.

Sono 14.799 i nuovi casi di Covid individuati in Toscana a fronte di 20.014 tamponi molecolari e 73.558 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 179.815, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.449 (8 in più rispetto a ieri), di cui 131 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 29 vittime: 9 uomini e 20 donne con un'età media di 84,5 anni.

Nuovo record di contagi in Alto Adige: sono 4.223 i nuovi positivi (quasi 1.200 in più rispetto al picco dell'11 gennaio) rilevati nelle ultime 24 ore dall'analisi di 1.394 tamponi molecolari e 22.391 test antigenici. Si registrano anche 4 vittime che portano a 1.335 il totale dei deceduti da inizio pandemia. In crescita anche i ricoveri: i pazienti assistiti in terapia intensiva sono 18 (+2), quelli nei normali reparti ospedalieri 101(+6). Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 63 persone.

Calano ancora in Umbria i ricoveri Covid, 217, 11 in meno rispetto a lunedì, e scendono di un'unità i posti occupati nelle terapie intensive (11). Prosegue anche l'andamento in discesa degli attualmente positivi 26.651, 1.029 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.421 nuovi casi (erano 3.090 martedì scorso) e 6 morti. Sono stati analizzati 4.022 tamponi e 18.106 test antigenici per un tasso di positività del 10,94%.

In Molise 445 casi.