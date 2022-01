Roma, 19 gennaio 2022 - Dopo l'accenno di calo dei giorni scorsi ieri il bollettino ha registrato il nuovo record di contagi in Italia e il numero di morti più alto della quarta ondata, oltre 400. C'è attesa, dunque, per i dati Covid di oggi del ministero della Salute che nel tardo pomeriggio ci aggiorneranno su nuovi casi di Coronavirus, decessi, ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I primi numeri dalle Regioni evidenziano un leggero calo, anche sul fronte ospedaliero. Stando agli ultimi dati di Agenas il livello nazionale rimane stabile al 18% la percentuale dei posti occupati nelle rianimazioni, mentre sale il tasso di occupazione dei reparti al 30%, la soglia per la zona arancione (qui le regioni che rischiano da lunedì). Le zone, però, come sottolineato da Andrea Costa, potrebbero essere modificate: "L'introduzione del Green pass e del Super Green pass va a colpire più dettagliatamente più specificamente quindi penso che il sistema a colori, per questo, possa essere superato", ha detto il sottosegretario alla Salute, ospite di '24 Mattino' su Radio 24.

Crisanti: "L'immunità di gregge ora è possibile. Meno regole con Omicron"

Intanto l'Italia, secondo quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità, resta quarta fra i cinque Paesi del mondo che hanno registrato il maggior numero di nuovi positivi nell'ultima settimana: oltre 1,2 milioni, in aumento del 25% rispetto alla settimana precedente. Al secondo posto la Francia, dove ieri è stato registrato quasi mezzo milione di contagi. Rispetto allo scorso rapporto, tuttavia, la crescita italiana sembra rallentare. Una settimana fa, infatti, l' Oms collocava la Penisola sempre al quarto posto per nuovi casi riportati (1,01 milioni), ma con un incremento del 57%.

Covid, occhi puntati su Londra. È la fine del tunnel?

I dati del 18 gennaio: record di contagi e 434 morti

Sono 21.207 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in leggera diminuzione rispetto al picco di ieri. L'incidenza sui tamponi effettuati (150.538), è del 14,87%. Si registrano anche 33 vittime, che portano il totale dei decessi a 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072, 9.158 in più rispetto a ieri. In leggera crescita, infine, i dati ospedalieri: sono 1.802 i ricoveri in area non critica (+5) e 203 (+5) nelle terapie intensive.

Sono 12.564 i nuovi casi individuati nele ultime 24 ore in Toscana dall'analisi di 20.917 tamponi molecolari e 52.587 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registrano 33 decessi: 17 uomini e 16 donne con un'età media di 81,8 anni. Gli attualmente positivi sono 176.359, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.441 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 127 in terapia intensiva (-4).

Oggi in Puglia si registrano 9.433 nuovi casi, il 10% di 94.146 tamponi, e 10 morti. I casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 3.072, nella provincia Barletta-Andria-Trani 1.068, in quella di Brindisi 837, nel Foggiano 1.425, in provincia di Lecce 1.651, in quella di Taranto 1.281. Sono 139.003 le persone attualmente positive. Tra queste 665 sono ricoverate in area non critica (ieri 655) e 69 in terapia intensiva (ieri 64).

Diminuiscono i nuovi positivi nelle Marche, 5.850, rispetto a ieri quando era stato toccato il record di 7.748. Sono stati analizzati complessivamente 18.106 tamponi, di cui 14.975 del percorso diagnostico tra molecolari e antigenici, con una positività di 39,1%. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di nuovi casi, 1.581, seguita da Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

Si conferma anche oggi in Umbria l'andamento in calo dei ricoverati, 214, tre in meno, dieci dei quali (-1) nelle terapie intensive. Si registrano però altri 7 morti e 2.402 nuovi positivi. Sono stati analizzati 4.106 tamponi e 12.239 test antigenici, con un tasso di positività pari al 14,69%. Gli attualmente positivi scendono a 26.008, 643 in meno, mentre le persone in isolamento sono 25.794.

In Molise 577 casi e un altro decesso.