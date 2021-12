Roma, 12 dicembre 2021 - Attesa anche oggi per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Covid in Italia. La curva epidemiologica è in crescita da diversi giorni (ieri sono stati superati i 21mila casi, qui tutti i dati dell'11 dicembre). Preoccupa la pressione sugli ospedali (ricoveri e terapie intensive). E sono sei le regioni in bilico che rischiano di passare in zona gialla.

Non va meglio la situazione all'estero. La Francia, all'inizio della settimana, ha registrato un picco di 70 mila nuovi casi giornalieri: "una cifra mai vista dall'inizio della pandemia", ha dichiarato il ministro della salute Olivier Veran. In Germania si sono registrati 32.646 nuovi contagi e 132 morti. La Gran Bretagna teme l'impatto della variante Omicron (per gli esperti si rischiano 75mila morti in 5 mesi) e, da lunedì, apre al 'booster' per gli over 30. A tal proposito confortano i dati che arrivano da Israele sull'efficacia della terza dose. Intanto, in Italia, dalla prossima settimana scatteranno le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ieri sono state somministrate 478.058 dosi.

Sono 3.271 i nuovi positivi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 552.021 il totale dei contagiati e a 49.241 i pazienti attualmente positivi. I deceduti sono 4, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a quota 12.055. Sono 803 i malati ricoverati in area non critica (nessuna variazione rispetto a ieri) e 125 quelli in area critica (-2).

In Toscana si registrano altri 831 casi di Covid-19 (quasi cento meno di ieri) e il numero delle persone al momento positive si aggiorna, in crescita del 5 per cento, a 12.907. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali (342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri), ma diminuiscono le persone, tra i pazienti, che sono ricoverate in terapia intensiva (47, due in meno). I decessi sono cinque.

In Friuli Venezia Giulia sono 703 i nuovi casi: 640 rilevati su 5.830 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 10,98%) e 63 individuati su 12.836 i test rapidi antigenici (0,49%). Si registrano sette decessi, che portano il totale a 4.070. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. I totalmente guariti sono 126.469, i clinicamente guariti 195, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.953. Dall'inizio della pandemia sono risultate positive complessivamente 139.008 persone.

Nelle Marche i nuovi casi sono 595 e l'incidenza supera per la prima volta nell'ultima ondata pandemica quota 200 (200,41 contro 192,35 di ieri e 184,36 del giorno prima). Il totale di tamponi eseguiti è 6.448 (3.731 nel percorso diagnostico di screening e 2.717 nel percorso guariti, per una percentuale di positivi del 15,9%); si aggiungono 1.886 test antigenici tra i quali sono stati riscontrati 213 positività.

In Puglia sono 436 le persone risultate positive a fronte di 18.879 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,3%, in lieve aumento rispetto al 2,2% di ieri. Una persona è morta. Sono 5.454 le persone attualmente positive, 129 quelle ricoverate in area non critica (ieri erano 127), 17 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 145, nella Bat 10, nel Brindisino 96, nel Foggiano 87, in provincia di Lecce 86, nel Tarantino 5, altri 5 residenti fuoci regione e 2 di provincia in via di definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 283.496 i pugliesi contagiati e 6.914 i decessi.

L'Umbria registra 157 nuovi casi, 92 guariti e un decesso (1,496 dall'inzio della pandemia). In Basilicata ci sono 88 nuovi contagi emersi ieri a fronte di 921 tamponi molecolari processati