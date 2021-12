Roma, 11 dicembre 2021 - I contagi di Covid in Italia continuano a crescere e si attende il nuovo bollettino del ministero della Salute. Ieri è stata superata quota 20mila (qui tutti i numeri del 10 dicembre), ma l'Iss, nel suo rapporto settimanale, segnala che tra il 22 e il 5 dicembre sono stati 48.503 nuovi casi nella fascia della popolazione tra 0 e 19 anni, di cui 167 ospedalizzati e 2 ricoverati in terapia intensiva.

L'Istituto di Sanità continua a ricordare l'elevata efficacia del vaccino nel prevenire casi di malattia severa (al 95% con il ciclo completo da meno di 5 mesi o con la dose booster, all'84% con ciclo completo da oltre cinque mesi). Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale l'efficacia nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%. Invece il rischio di decesso di un non vaccinato è 16,6 volte maggiore rispetto a un vaccinato con dose booster; 11,1 volte maggiore rispetto a vaccinato da meno di 5 mesi e 6,9 volte maggiore rispetto ad un vaccinato da più di 5 mesi. Ed è di oggi la notizia di un no vax morto in Trentino per essersi rifiutato di farsi intubare. Portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, l'uomo di 50 anni ha detto no all'intervento che avrebbe potuto salvargli la vita.

Intanto, mentre il Veneto vede avvicinarsi lo spettro della zona gialla (4.062 i positivi odierni), si discute di modifiche al Green Pass con un nuovo Dpcm in arrivo per giovedì della prossima settimana che dovrebbe risolvere il paradosso dei positivi con la certificazione verde valida.

Sono 4.062 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto a fronte di 25.687 tamponi molecolari e 66.374 antigenici. La Regione precisa che tra i nuovi casi segnalati sono presenti anche circa 310 nuovi positivi che si riferiscono a giorni precedenti, compresi tra il 27 novembre e il 3 dicembre, caricati in ritardo a causa dell'attacco hacker subito dall'Ulss 6 Euganea. Le vittime sono 8. Gli attualmente positivi toccano quota 47.699, con una crescita di 1.890. Sul fronte ospedaliero si registrano 889 ricoverati nei reparti ordinari (+37) e 134 in terapia intensiva (+4).

I nuovi casi in Toscana sono 924 su 31.310 test, di cui 11.279 tamponi molecolari e 20.031 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (9,6% sulle prime diagnosi). Risultano così in salita nuovi casi e rapporto fra nuovi positivi e esami effettuati rispetto al giorno precedente. Al rilevamento delle 24 ore di ieri i nuovi casi erano stati 870 su 38.333 esami di cui 10.464 tamponi molecolari e 27.869 test rapidi e il tasso dei nuovi positivi era stato del 2,27%.

Nelle Marche si registrano 565 nuovi contagi, di cui 148 in provincia di Ancona e 110 in quella di Macerata. Nelle ultime 24 ore i tamponi hanno superato quota 7mila (7.139 di cui 3.991 nel percorso diagnostico e 3.148 nel percorso guariti con il 14,2% di positivi); da aggiungere 2.131 test antigenici (238). I sintomatici sono 131. L'incidenza è 192,35 casi su 100mila abitanti.

In Puglia su 21.444 test sono stati rilevati 463 casi positivi: 147 in provincia di Bari, 43 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 75 in quella di Brindisi, 85 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 55 in provincia di Taranto. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 5.153 le persone positive, 127 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 283.060 a fronte di 5.011.037 test eseguiti, 270.994 sono le persone guarite e 6.913 quelle decedute.