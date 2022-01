Roma. 31 gennaio 2022 - Sembrano calare ancora i contagi Covid in Italia, almeno guardando i primi dati di oggi dalle Regioni. Il bollettino del ministero della Salute arriverà nel tardo pomeriggio e ci aggiornerà su casi di Coronavirus, morti, ricoveri e terapie intensive. Un calo di positivi, il lunedì, è naturale perché scendono nettamente i tamponi processati: importante sarà dunque il confronto rispetto ai numeri di una settimana fa per capire se la curva continua la discesa. "Siamo in una fase discendente - ha confermato a Radio Cusano Campus il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta - ma ci sono differenze importanti a livello territoriale e per fasce d'età. Ad esempio, per la fascia 0-9 anni i contagi continuano a crescere". Resta stabile, invece, la pressione ospedaliera: secondo gli ultimi dati Agenas i tassi di occupazione delle rianimazioni è al 16%, mentre i posti letto occupati nei reparti sono il 30%, con punte del 40% in Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta.

Ma è meglio aspettare prima di fare valutazioni su eventuali cambi di colore, solitamente basate sull'occupazione degli ospedali. Nel pomeriggio, infatti, è previsto un Consiglio del ministri e secondo quanto emerge si va verso il superamento della zona gialla, arancione e rossa. Attese novità anche per quanto riguarda le mascherine all'aperto e le discoteche, mentre per le nuove regole sulla scuola si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Intanto da domani 1 febbraio scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50 e l'obbligo di Green pass per entrare in poste, banche e librerie.

Brusco calo dei nuovi contagi, come sempre succede il lunedì, in Veneto nelle ultime ore: il bollettino regionale segna 4.877 casi, meno anche rispetto a lunedì scorso quando erano stati 6.118. Si contano 23 decessi, con il totale delle vittime che sale a 13.169. Gli attuali positivi sono 247.513, oltre tremila in meno di ieri. Sale l'occupazione dei reparti non critici dove ci sono 1.798 (+39) ricoverati, mentre scendono a 180 (-5) i pazienti in terapia intensiva.

Sono 4.109 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Toscana a fronte di 12.879 tamponi molecolari e 19.072 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 152.785, -2,3% rispetto a ieri. Tra questi ricoverati sono 1.477 (51 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 27 decessi: 17 uomini e 10 donne con un'età media di 83,6 anni.

Numero di nuovi casi e incidenza settimanale in miglioramento nelle Marche. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 1.753 nuovi positivi. Classico effetto domenica per il minore numero di tamponi processati nel giorno festivo: 7.104 in totale, di cui 4.915 nel percorso diagnostico con positività 35,7%. Ancona resta la provincia con il maggior numero di casi, 517, seguita da Macerata con 421, Pesaro Urbino con 328, Ascoli Piceno con 239 e Fermo con 175.

In Basilicata si registrano 479 nuovi positivi; 211 casi e un decesso in Molise. Una vittima anche in Umbria, dove sono stati rilevati 593 contagi.