Roma, 31 gennaio 2022 - Dalla Dad ai tamponi: si va verso una semplificazione delle regole Covid per la scuola per tutti i gradi dalla primaria alla superiori. Le nuove misure, a quanto si apprende, arriveranno nei prossimi giorni, non saranno quindi formalizzate nel consiglio dei ministri di oggi che dovrebbe essere decisivo per quanto riguarda mascherine all'aperto, discoteche e colori delle regioni (zona gialla, arancione e rossa).

L'obiettivo è quello di semplificare il ritorno in presenza e di alleggerire il sistema dei tamponi. Un primo passo è stato già compiuto con il decreto legge 4 del 27 gennaio: gli studenti, dai 0 ai 18 anni, che vanno in didattica a distanza ma sono vaccinati o guariti, al rientro non devono portare un tampone negativo, basterà il Super Green pass.

Vediamo cosa può cambiare:

Niente modifiche per le scuola dell'infanzia e per gli asili nido. In questo caso i bambini non sono vaccinati e non portano le mascherine, quindi si presume rimangano le regole attuali. Al primo caso di positività è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni per l'intera classe.

Al contrario sono attese grandi novità nelle scuola elementari: l'obiettivo è applicarvi sempre più le regole di medie e superiori. La Dad per l'intera classe dovrebbe scattare non più al secondo caso di contagio, ma al terzo, mentre con due positivi rimarrà a casa solo chi non è vaccinato o guarito. In ogni caso la Dad per chi ha il Super Green pass verrebbe dimezzata dai 10 giorni attuali a 5 giorni. Cambiamenti anche sul fronte dei tamponi che, ricordiamo, sono gratuiti per gli alunni della scuola primaria, nelle Asl e nelle farmacie o strutture convenzionate: probabile che si passi dall'effettuazione di due tamponi, uno il prima possibile dopo la scoperta di un caso in classe e uno cinque giorni dopo, a uno unico dopo tre giorni.

L'accorciamento della Dad da 10 a 5 giorni per vaccinati e guariti è quanto si prevede anche per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Queste le regole a seconda del numero di contagi nella stessa classe: con un caso di positività è prevista la prosecuzione delle attività in presenza in regime di autosorveglianza (monitoraggio sintomi e utilizzo mascherine Ffp2); con due casi è prevista l'attività in presenza sempre in regime di autosorveglianza per chi ha ricevuto la terza dose o la seconda/è guarito da meno di 120 giorni, mentre gli altri vanno in Dad; con tre casi invece è prevista la Dad per tutta la classe (5 giorni per vaccinati e guariti e 10 per tutti gli altri).