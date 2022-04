Covid Italia: dati dalle regioni in diretta. Contagi e morti: bollettino di oggi 26 aprile

Roma, 26 aprile 2022 - Primi dati dalle regioni sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Ieri, 25 aprile, sono stati individuati poco meno di 25mila nuovi contagi a fronte di soli 138.803 tamponi. Durante la settimana, come di consueto, è atteso un rialzo del numero dei tamponi e di conseguenza anche del numero dei contagi rilevati. Occhi puntati perciò anche sul tasso di positività.

Intanto secondo il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità continuano ad aumentare le reinfezioni di Sars-Cov2. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 4,5%, in crescita rispetto al 4,4% della settimana precedente. L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (quando è cominciata la diffusione della variante Omicron) evidenzia un aumento del rischio in determinate categorie: sono più a rischio i soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni; nelle donne rispetto ai maschi. Il maggior rischio per il sesso femminile, spiega l'Iss, può essere verosimilmente dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico (più dell'80%) dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito famigliare. Il rischio di reinfezione, inoltre, è maggiore nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi fra i 50-59 anni d'età, verosimilmente per comportamenti ed esposizioni a maggior rischio.

Dal report emerge, inoltre, che il tasso di mortalità dei non vaccinati è cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con booster (periodo 25 febbraio-27 marzo). Il tasso di ospedalizzazione dei non vaccinati, invece, è tre volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni, e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con una dose aggiuntiva. I dati sono ancora meno favorevoli ai no vax in terapia intensiva, dove il rischio è otto volte maggiore a quello dei vaccinati con booster.

Sono 3.036 i nuovi casi di contagio in Puglia, di cui più di un terzo accertati nel Barese (+1.100). Il 16,35% (ieri 19,1%) dei 18.606 test processati ha dato esito positivo. Gli attualmente positivi sono 105.756 di cui 580 ricoverati in area non critica (-7) e 29 in rianimazione (-2). Le vittime del virus sono 4, che fanno salire a 8.229 il totale dei decessi da inizio pandemia.

Un'altra giornata con dati Covid in rallentamento in Veneto: sono 2.002 i contagi registrati, contro i 2.053 del giorno precedente. Sono numeri che tuttavia potrebbero risentire della bassa attività di tracciamento durante il 'ponte' del 25 aprile. Le vittime sono 4. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 73.834 (-487). È negativo invece l'aggiornamento sulla situazione ospedaliera: sono 893 (+16) i posti letto occupati in area medica da malati Covid, e 32 (-2) quelli in terapia intensiva.

Sono 1.203 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana su 8.117 test, di cui 1.513 tamponi molecolari e 6.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,82% (74,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei casi è più basso (erano 1.504) a fronte di un maggiore numero di test effettuati (erano 7.809) di conseguenza il tasso di positività è in calo (era 19,26%).

Nell'ultima giornata 930 casi di positività rilevati nelle Marche con l'incidenza ogni 100mila abitanti in lievissimo aumento da 834,32 a 837,95. In totale sono stati eseguiti 2.598 tamponi di cui 2.200 nel percorso diagnostico (42,3% di positivi) e 398 nel percorso guariti.

Altre 203 nuove infezioni e un decesso in Alto Adige. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 48, quindici in più rispetto all'ultimo bollettino emesso il 23 aprile scorso. Aumentano anche i pazienti assistiti in terapia intensiva che sono 3 (+2).