Covid oggi in Italia: bollettino del 25 aprile. Contagi e dati dalle regioni in diretta

Roma, 25 aprile 2022 - Si attende un nuovo calo dei contagi dal bollettino Covid di oggi 25 aprile in Italia. Come ogni lunedì il riferimento è al numero di tamponi eseguiti la domenica, per giunta a cavallo di un ponte. Facile attendersi un tasso di positività ancora in salita, così come già registrato nei dati sul Coronavirus del 24 aprile. A pochi giorni dalla svolta su Green pass e mascherine al chiuso, attesa da maggio, il ritmo di Omicron non sembra ancora decelerare. La settimana scorsa abbiamo avuto un picco di quasi centomila casi Covid giornalieri, probabilmente riflesso delle vacanze di Pasqua. Le ospedalizzazioni restano comunque sotto controllo, motivo per cui il Governo è intenzionato con il nuovo decreto in arrivo la settimana prossima ad allargare le maglie. Strategia già portata avanti in diversi stati europei.

Una linea opposta si vede in queste ore in Cina, dove per 29 casi a Pechino si parla già di lockdown. Pechino "non cederà, ma avanzerà nella guerra per bloccare Omicron", ha detto oggi il ministro degli Esteri Wang Wenbin. Pur riconoscendo l'impatto sull'economia, il governo è intenzionato a proseguire nella linea dura contro il Covid. E la popolazione già teme restrizioni come quelle viste recentemente nell'area di Shanghai.

Dimezzato il numero dei contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 2.053 quelli registrato oggi contro i 4.981 di ieri. Comunicate purtroppo anche 7 vittime. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.638.105. quello dei decessi a 14.400.Quasi invariato il dato dei soggetti attualmente positivi, 74.321 (-366). Variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati in area medica sono 877 (+20), quelli in terapia intensiva rimangono 34 come il dato registrato ieri.

Altri 1.933 casi di Covid in Puglia, a fronte di 10.107 test analizzati oggi (incidenza del 19,1%) e cinque morti. I contagi sono così distribuiti: in provincia di Bari 688, nella provincia Barletta-Andria-Trani 117, in quella di Brindisi 227, nel Foggiano 224, nel Leccese 395, in provincia di Taranto 251. Sono residenti fuori regione altre 29 persone contagiate. Delle 105.381 persone attualmente positive 587 sono ricoverate in area non critica (ieri 582) e 31 in terapia intensiva (ieri 34).

Già anche i nuovi contagi in Toscana: 1.504 nelle ultime 24 ore, con il tasso dei nuovi positivi al 19,26%.

Sono 517 i nuovi casi di Covid in Umbria. Ricoveri pressoché stabili nelle ultime 24 ore_ sono 230 (uno in più), mentre rimangono otto i pazienti in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso per il quinto giorno consecutivo. Il tasso di positività sale al 24,91%.

Nessun nuovo decesso e 251 contagi in Basilicata.