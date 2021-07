Roma, 24 luglio 2021 - Grande attesa, come ogni giorno, per il bollettino Covid di oggi 24 luglio, con i dati sui nuovi positivi al Coronavirus, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Interessante il confronto con i dati di ieri (5.143 nuovi casi e 17 vittime). Intanto l'Italia sta vivendo un vero boom delle prenotazioni del vaccino dopo il via libera al Green pass e le parole del premier Draghi, mentre sembra confermato che, anche con l'aumento dei casi dovuto all'espandersi della variante Delta, nella maggior parte dei casi i ricoveri riguardano persone non vaccinate. Ad esempio nell'ospedale di Cagliari, spiega l'epidemiologo Sergio Marracini, oltre il 95% dei ricoveri riguarda non vaccinati e "i pazienti vaccinati, che per ragioni diverse vengono ricoverati, permangono in ospedale 1 o 2 giorni al massimo mentre gli altri pazienti oltre 10 giorni". Il nuovo ottimismo non risolve i problemi: 17% degli over 60 è ancora completamente scoperto in Italia, mentre tra il personale scolastico il 15% è ancora in attesa della prima dose.

Non tutti stanno attenti alle regole.Un altro locale è stato sanzionato e chiuso a Nardò (Lecce): si era trasformato in una sorta di discoteca illegale, con centinaia di persone, oltre i limiti di capienza consentiti, erano assiepate senza mascherine. In tutto ciò, i No Vax scendono in piazza oggi pomeriggio in circa 80 città italiane per manifestare contro la 'dittatura sanitaria' riguardante l'introduzione del Green pass per accedere a eventi e luoghi pubblici.

Di certo aumenta tra gli italiani la propensione a vaccinarsi, anche al di là del Green pass: secondo una ricerca dell'Univesità Statale di Milano e da Swg a dicembre era del 60%, a marzo era l'80% e a giugno si è raggiunto l'85%. I contrari al vaccino sono invece una minoranza, che si è ridotta ulteriormente: a dicembre erano il 12%, oggi sono solo il 5%, mentre la percentuale di chi è poco disponibile a vaccinarsi passa dal 10% circa di marzo al 6% di giugno.

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 306 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto della Regione Veneto Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 431.909. Si registrano 2 decessi in più rispetto a ieri: il totale delle vittime è invariato a 11.631. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 9.361 (+403). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 161 (-99). In terapia intensiva ci sono 19 pazienti (+1).

Sono 441 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 13.954 test di cui 6.887 tamponi molecolari e 7.067 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,16% (7,6% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri i casi diminuiscono (erano 470), a fronte di un numero superiore di test (erano 12.697), ed è in lieve diminuzione il tasso dei nuovi positivi (era 3,70%).

Sugli 800 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore. 27 sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 14 guarigioni. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 16: nessuna è in terapia intensiva e non vi sono state altre vittime. I positivi in isolamento domiciliare sono 576. Ieri sono state eseguite 5.549 vaccinazioni.

Oggi in Puglia si contano 138 casi positivi su 13.143 test processati. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test, 246.148 sono i pazienti guariti e 2.073 sono i casi attualmente positivi.

Scende il numero dei nuovi contagi in Umbria: 95 nelle ultime 24 ore, dopo i 129 di ieri. In calo anche i ricoveri: sono 11 oggi, tre in meno di ieri, di cui due (ieri uno) in terapia intensiva. Non vengono segnalate nuove vittime e i guariti sono 21. Gli attualmente positivi sono ora 1.017. Sono stati analizzati 4.110 test (1.689 tamponi e 2.421test antigenici) con un tasso di positività del 2,3 (era 2,6) per cento sul totale.

Si contano 12 nuovi positivi in provincia di Trento.