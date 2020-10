Roma, 31 ottobre 2020 - E' sempre più vicina la stretta per arginare l'avanzata del Coronavirus in Italia (l'ultimo bollettino). Non sarà probabilmente il lockdown generalizzato temuto da molti italiani, ma si avranno "una, due o tre settimane di stop a livello territoriale", come ha anticipato oggi il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Il giro di vite potrebbe arrivare con un nuovo Dpcm, in uscita forse già lunedì, dove inserire magari anche ulteriori misure di contenimento.

E' in corso la riunione urgente del Comitato Scientifico (Cts), chiamato a esprimersi sulle eventuali restrizioni. Conte ha incontrato oggi i capidelegazione del governo e li vedrà nuovamente domani per trovare una quadra. Verranno sentite anche le Regioni, con l'obiettivo di trovare una sintesi comune e condivisa. Se stretta sarà, come pare inevitabile, bisognerà capire dove verranno adottate le nuove misure. Il criterio dovrebbe essere quello dell'indice Rt: dove questo valore risulta più alto, probabilmente oltre 2 - ovvero la soglia di 'scenario 4' -, arriveranno i lockdown. E bisognerà ragionare anche e soprattutto, sulle grandi città, Milano in testa, con Napoli, Roma, Torino e Bologna a seguire. Tema centrale resta poi quello delle scuole chiuse: oggi il premier Conte per la prima volta ha ammesso che la "didattica in presenza è a rischio".