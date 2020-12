Roma, 26 dicembre 2020 - Bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, con i dati aggiornati sui contagi Covid di Regioni e Ministero della Salute. Saranno diffusi anche i numeri su morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto in queste ore tutti gli occhi sono puntati sul vaccino. "Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Il vaccino è stato consegnato. La vaccinazione inizierà domani nell'Ue", scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Le Giornate europee della vaccinazione sono un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia", ha aggiunto. Arrivate in Italia le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech, stamani all'ospedale capitolino Spallanzani. Circa 250 militari trasporteranno le dosi di vaccino via terra per le destinazioni entro i 300 chilometri e via aerea da Pratica di Mare le restanti.

E nel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione dal Covid-19 per 6-12 mesi, riporta il Guardian. Il paese britannico supera intanto quota 70 mila morti, con l'Europa che ha registrato finora più di 25 milioni di contagi. "Non siete soli", ha detto la regina Elisabetta nel suo discorso di Natale. Dopo il caso in Francia la Efe informa che a Madrid, sono confermati i primi 4 casi di variante del Coronavirus isolata nel Regno Unito.

Il bollettino di oggi 26 dicembre

Le regioni / Veneto

In Veneto si sono registrati 2.523 positivi nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è il presidente della Regione Lombardia, Luca Zaia, durante la conferenza stampa odierna. Nel territorio ci sono 88.842 positivi, 3.275 ricoverati: 389 in terpia intensiva (+5). I morti sono stati 33, 5.986 in totale. La vigilia di Natale l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato tra campioni di pazienti positivi al Covid la variante inglese. Analizzati nel mese di novembre 34 virus dove sono stati trovati 8 diverse varianti del Sars Cov2 (due delle quali non ancora trovate in Italia quindi presumibilmente tipici del territorio). Negli ultimi giorni sono stati poi analizzati ulteriori campioni di cinque pazienti che avevano avuto contatti con la Gran Bretagna. In due casi della provincia di Vicenza e Treviso è stata riscontrata la cosiddetta 'variante inglese'.

Puglia

Sono 544 i nuovi casi di positivi in Puglia su 2.391 test, con un'incidenza del 22,7%. Più della metà, 254 casi, è in provincia di Foggia; 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, e 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Toscana

In Toscana sono 402 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.846.026, 4.920 in più rispetto a ieri, di cui l'8,2% positivo. Sono invece 1.895 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 349 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.878, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 991 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un'età media di 83,9 anni.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.797 tamponi nelle Marche, 206 i nuovi positivi (24 in provincia di Macerata, 83 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Ascoli Piceno).

Campania

Sei casi di 'variante inglese' Covid-19 sono stati riscontrati dai ricercatori del gruppo di sequenziamento genomico coordinato da Davide Cacchiarelli presso l'istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, il Tigem. I sei tamponi provenivano da viaggiatori di ritorno da Londra, controllati nei giorni scorsi nell'aeroporto di Capodichino prima della sospensione dei voli dal Regno Unito. I ricercatori hanno determinato la sequenza completa del genoma virale in 115 tamponi positivi eseguiti negli ultimi mesi in Campania dall'Istituto Zooprofilattico. Oltre i sei casi 'inglesi', nei restanti campioni analizzati sono state identificate otto diverse varianti, tutte appartenenti al 'tipo B', largamente diffuse in Europa.