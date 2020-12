Roma, 25 dicembre 2020 - Il vaccino anti Covid è in Italia. I tir contenenti le celle frigorifere (a -75°) con le prime 9.750 fiale del farmaco Pfizer hanno varcato il confine col Brennero ieri alle 9:30 del mattino e sono state scortate dai carabinieri fino allo Spallanzani di Roma. Circa 250 militari trasporteranno domani, nel tanto annunciato Vaccine Day, le dosi con destinazione entro 300 chilometri. Tutte le altre transiteranno per l'hub di Pratica di Mare da dove, con 5 aerei (due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina) verranno trasferite nelle altre regioni.

Le successive dosi arriveranno dopo il 27 dicembre direttamente dalla fabbrica della Pfizer nei 300 luoghi di somministrazione indicati dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. E, a quel punto, scatterà la campagna vaccinale vera e propria.

A chi va per primo

Ma quel è il criterio di somministrazione dei vaccini anti Covid? Ovvero, chi sarà vaccinato per primo e chi finirà in lista d'attesa? Sul sito del Servizio Sanitario nazionale si legge, alla voce "identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini": operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani.

Come si poteva prevedere, dunque, in prima fila ci sono gli operatori sanitari sul campo, gli anziani che vivono nelle Rsa, le persone fragili e gli over 65, mentre agli ultimi posti ci sono le persone che, ammalatesi di Coronavirus, sono poi guarite e hanno già gli anticorpi.

Nella giornata simbolica di domani, la prima ad essere vaccinata a Roma sarà la 29enne infermiera dello Spallanzani, Claudia Alivernini. In Lombardia toccherà invece a due lavoratrici del Niguarda di Milano - l'operatrice socio-sanitaria Adele Gelfo e l'addetta alle pulizie Grazia Presta - e ad Annalisa Malara, l'anestesista che ha scoperto il paziente uno, Mattia, all'ospedale di Codogno. Primo vaccinato donna anche a Napoli: la dose verrà somministrata a Filomena Ricciardi, medico del pronto soccorso del Cardarelli.

Vaccini, sondaggi e immunità di gregge

Premessa: il vaccino anti Covid non è obbligatorio in Italia (come nel resto d'Europa) e verrà somministrato quindi su base volontaria. Il commissario straordinario Domenico Arcuri assicura: "Raggiungeremo in 9 mesi, entro la fine dell'estate, l'immunità di gregge". Certo, bisogna che si vaccinino 42 milioni di italiani: il 70% della popolazione. Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia, mano a mano che si avvicina il cosiddetto Vaccine Day del 27 dicembre (domani) aumenta la quota di chi dichiara di volersi vaccinare contro il Covid-19: il 50,7% degli italiani, infatti, ha intenzione di fare il vaccino, una quota in netto aumento rispetto al 49,8% di fine novembre e al 50,4% del 14 dicembre.

Sileri: farò il vaccino quando sarà il mio turno

"Io mi farò il vaccino quando sarà il mio turno - dice il commissario straordinario Sileri - Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile. Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso lo farò quando mi toccherà, tra l'altro avendo avuto il Covid sarò tra gli ultimi a farlo. Ma quando toccherà a me sicuramente lo farò. Quale? Quello che lo Stato mi passerà. Dobbiamo fare il vaccino per uscire da questo incubo. Dobbiamo riappropriarci della nostra vita".

Aifa: non acquistate il vaccino sul web

No all'acquisto privato del vaccino contro il Covid-19 su internet o attraverso altri canali, perché può essere "pericoloso oltre che inefficace". Mentre il vaccino in sé non provoca la malattia né alterazioni del Dna. A fare chiarezza è l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che sul portale web ha pubblicato un documento che risponde a 35 domande più frequenti sul vaccino di Pfizer autorizzato ieri in Italia. Le Faq vanno dalla composizione ai possibili effetti avversi, passando per l'efficacia e le indicazioni su chi può vaccinarsi.