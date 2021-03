Roma, 24 marzo 2021 - Riflettori sul quotidiano bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. La speranza è che con i dati di oggi si aprano spiragli: da verificare se la frenata dei contagi Covid registrata ieri, associata a un calo dell'indice di positività, avrà un seguito o sarà da considerarsi solo come un'oscillazione più o meno casuale. Fermo restando che i numeri vanno considerati almeno su base settimanale e la situazione varia non di poco a livello regionale, secondo alcuni esperti dovremmo trovarci al momento sul plateau dei nuovi casi, in attesa di scavalcarlo e iniziare la fase di discesa. Ieri è stato comunicato il dato più alto dal 26 gennaio relativo ai morti: 551 nelle 24 ore in esame. Critica la situazione di terapie intensive e ricoveri, costantemente in forte crescita negli ultimi giorni.

Draghi duro con le regioni: "Alcune trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano 'priorità' contrattuali", dice nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del consiglio europeo. E invita i governatori ad attenersi, sui vaccini, alle priorità indicate dal ministero della Salute. Quindi ribadisce che l'obiettivo è arrivare al più presto a "500mila dosi al giorno". Se qualche regione non tiene il passo e resta indietro, arriva l'esercito.

Secondo il premier bisogna anche "cominciare a pensare alle riaperture". In primis la scuola, con il rientro sui banchi che sarà valutato subito dopo Pasqua almeno "per le primarie e quelle dell'infanzia" anche nelle zone rosse. Intanto, si rincorrono voci su un imminente nuovo decreto Covid con una mini proroga delle restrizioni di una settimana, dal 6 all'11 aprile.

Sul fronte cronaca, tiene banco il caso delle 29milioni di dosi di vaccino Astrazenca scoperte ad Anagni. Blitz dei Nas su richiesta Ue: i lotti rivenuti sono risultati con destinazione Belgio.

Nel frattempo, in Germania la Merkel revoca il lockdown annunciato per Pasqua, scusandosi con la popolazione: "È stato un errore mio e come tale va chiamato, spero che i tedeschi possano perdonarmi".

Non appena disponibili, in questa sezione pubblicheremo l'aggiornamento odierno relativo a contagi, decessi, guariti, ricoveri e terapie intensive a livello nazionale.

I dati regione per regione dovrebbero essere disponibili dopo le 17.

News dalle regioni

Nuovi casi in lieve aumento in Veneto: sono 2.042 nelle ultime 24 ore (ieri 1.966) a fronte di 47.435 tamponi, con un'incidenza del 4,3%. Altri 28 decessi (ieri 52), 10.442 in totale da inizio pandemia. Non frena la pressione sui reparti ospedalieri: attualmente i ricoverati in regime ordinario sono 1.792 (+39) e quelli in terapia intensiva 267 (+7), per un totale di 2.059.

Toscana

Sono 1.197 i contagi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore (ieri 1.062): anche oggi sono più i guariti dei nuovi positivi. Altri 27 i decessi, 5 uomini e 12 donne, con un'età media di 77,9 anni. Su 26.511 malati, in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più).

Marche

Altri 632 positivi al Coronavirus nelle Marche (ieri 405) a fronte di 6.402 tamponi; 3.250 nel percorso nuove diagnosi e 3.152 nel percorso guariti. Il tasso di positività è in crescita dal 15,4% al 19,2%. Tra i contagiati ci sono 77 soggetti sintomatici.