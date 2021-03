Brasilia, 24 marzo 2021 - Angela Merkel ha deciso di fare marcia indietro annullando le rigide misure restrittive adottate per Pasqua di fronte all'aumento di casi di Coronavirus. Lo ha riferito oggi - a sorpresa - la stessa cancelliera ai premier delle regioni convocati dopo le critiche suscitate dall'esito della riunione di pochi giorni fa. Secondo lo Spiegel la decisione è stata presa in seguito "alle massicce critiche" per le misure di lockdown decise per le festivit pasquali. Critiche erano arrivate anche all'interno delle forze di governo. Il leader della Cdu, Armin Laschet, che è anche governatore del Nord-Reno Vestfalia, ha preannunciato una posizione dura all'interno del vertice, chiedendo un cambio di passo nell'esecutivo sulle misure restrittive legate al perdurare della pandemia: "Non possiamo continuare in questo modo".

La cancelliera chiede scusa ai tedeschi: "L'idea di un cosiddetto lockdown a Pasqua è stato un errore: aveva buone ragioni, ma non era possibile attuarlo in modo corretto, visto il poco tempo a disposizione. L'errore è mio soltanto - ha detto Angela Merkel annunciando il dietrofront - Chiedo scusa al popolo tedesco. Spero che i tedeschi mi potranno perdonare".

Sono 15.813 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania, dove 248 persone sono morte di Covid.

Brasile: 3.251 morti in 24 ore

In Brasile è un disastro: si sono registrati 3.251 nuovi morti per complicanze legate al Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in un giorno dallo scoppio della pandemia. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, quello maggior popolato del Brasile, con 1.021 morti in più rispetto a ieri. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 298.676 il totale delle persone che in Brasile hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. E' invece salito a 12.130.019 il totale delle persone contagiate in Brasile, secondo Paese solo agli Stati Uniti come Paese più colpito dalla pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University.

India, scoperta nuova variante

Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus, come riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una "doppia mutazione", diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o quella sudafricana. Tuttavia, ha precisato il ministero in un comunicato, "le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati" dell'India.

Francia, ricoverata la ministra Bachelot

La ministra della Cultura francese, Roselyne Bachelot, è stata ricoverata in ospedale: era risultata positiva al Covid sabato scorso. La positività della Bachelot, 74 anni, aveva innescato polemiche poiché la sera prima del tampone positivo la ministra era andata a uno spettacolo dell'Opéra Bastille, aperto solo per una trentina di personalità, e alla fine era andata anche a congratularsi con gli artisti dietro le quinte. Poche ore prima, aveva decorato della Legion d'Onore il cantante Michel Sardou, ancora in attesa di verificare se sia stato contagiato.

Lo stato della Bachelot "è stabile e non preoccupa - ha fatto sapere il suo entourage - il suo medico ha raccomandato una sorveglianza attenta in ospedale per qualche giorno". La ministra stessa aveva annunciato su Twitter di essere risultata positiva a seguito di un tampone effettuato "dopo aver lamentato sintomi respiratori". Fra gli altri ministri contagiati, quello dell'Economia, Bruno Le Maire, lo scorso settembre, e attualmente quella del Lavoro, Elisabeth Borne, anche lei ancora ricoverata in ospedale.

Russia

In Russia sono stati riportati 8.861 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 401 morti per complicanze, rende noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 4.483.471 il totale dei contagi e a 96.219 quello dei decessi.