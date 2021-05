Roma, 9 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Da domani alcune regioni tornano a cambiare colore (qui la nuova mappa dell'Italia) e resta al centro del dibattito il green pass (qui come funziona e come ottenerlo), il cosiddetto passaporto vaccinale che consentirà gli spostamenti non solo all'estero ma anche fra regioni di colore diverso. E si avvicina anche il giorno x per il coprifuoco: da metà maggio l'orario potrebbe essere esteso alle 24, a seconda dell'evoluzione della curva epidemica e del volume delle vaccinazioni. La linea è quella spiegata del premier Draghi: "Potrebbero esserci nuove aperture - ha avvertito il presidente del Consiglio -, ma dobbiamo essere graduali calcolando bene il rischio e usando la testa".

Indice Rt regione per regione: i nuovi dati

Nel frattempo, mentre in Europa alcuni paesi vedono la fine del tunnel, con la Spagna che ha dichiarato la fine dello stato d'allarme, in India la situazione resta drammatica: oltre 4mila morti e 400mila contagi registrati nell'ultima giornata.

Covid, il bilancio del 9 maggio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 713 su 20.981 test di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (9,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus.

Sono 492 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 417.480 malati. Sono tre le vittime, per un totale di 11.423 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala un calo neoi pazienti attualmente positivi, 19.026, 102 in meno rispetto a ieri. Prosegue il calo dei dati clinici, con 1.021 ricoverati nelle aree non creitiche (-14) e 153 pazienti (-3) nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 250 nuovi casi di Covid-19, il 12% rispetto ai 2.082 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è tornato a salire: il giorno precedente era stato del 9,6%, con 254 nuovi casi su 2.652 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 99.737. I nuovi casi sono stati individuati 51 in provincia di Macerata, 36 in provincia di Ancona, 67 in quella di Pesaro-Urbino, 33 nel Fermano, 54 nel Piceno e 9 fuori regione.

Sono stati 108 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, a fronte di 158 guariti. Tre i morti. È il bilancio che emerge dal sito della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 2.583, 53 meno di sabato. Sono stati analizzati 2.065 tamponi e 3.764 test antigenici. Il tasso di positività è dell'1,8 per cento sul totale (sabato 1,2) e del 5,2 sui soli molecolari (era 3,7). Stabili i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 156, 21 dei quali, due in più, nelle terapie intensive.

Basilicata

Non si registra nessun decesso per via del Covid nelle utime 24 ore in Basilicata, da domani in zona gialla. Sono 104 invece i nuovi contagi a fronte di 1469 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 148 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.774, di cui 5.628 in isolamento domiciliare. Sono 18.102 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In ulteriore calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sceso a 146 di cui 11 in terapia intensiva.

Le altre Regioni

In Alto Adige sono 73 i nuovi casi di Covid-19 su 3.480 tamponi processati nella giornata di ieri.