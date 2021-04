Roma, 7 aprile 2021 - Una giornata ancora nel segno della questione Astrazeneca, con la valutazione dell'Ema, sulla presunta relazione tra il vaccino e i rari casi di trombosi. Nel pomeriggio anche il bollettino del Ministero della Salute con i dati su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto arrivano alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer. Ma la campagna arranca. Pesa in particolare il caso dell'azienda anglo-svedese che rimanda ancora le consegne. Intanto sono tornati in classe 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni iscritti a scuola, cioè 2 su 3. Tra loro, 2,7 milioni sono della scuola d'infanzia e primo ciclo, provenienti anche da zone rosse. Mentre sono 2,9 milioni quelli che restano con la didattica a distanza. Proprio nel giorno del rientro, il registro elettronico nazionale è andato in tilt a causa di un "attacco hacker" e sarà ripristinato con tutti i suoi servizi entro domani mattina, comunica la società Axios, che rifornisce il servizio in Italia nel 40% delle scuole italiane. Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parla oggi delle altre riaperture: "Ci saranno, soprattutto da maggio. Forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire", dice.

Il bollettino del 6 aprile

Il bollettino Covid di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le Regioni / Puglia

In Puglia, a fronte di 15.730 test Covid, sono 1.255 nuovi casi positivi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Le vittime sono 43..

Veneto

Sono 1.111 i nuovi positivi in Veneto a fronte di 43mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (un'incidenza del 2,5%). Si conferma i calo del totale dei positivi, oggi 35mila, la cui meta' e' completamente asintomatica. Continua invece a crescere il numero del totale dei ricoverati, più 11 rispetto a ieri per un totale di 2.298 posti letto occupati nelle strutture ospedaliere da positivi al Covid. Sono 67 i nuovi decessi registrati.

Toscana

I nuovi casi in Toscana sono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,44% (12,2% sulle prime diagnosi). I dati sono superiori a ieri per quanto riguarda i casi (erano 685) a fronte di un numero molto maggiore di test (ieri 8.753), portando a una diminuzione del tasso di positività (era del 7,83%). L'età media nuovi positivi odierni è di 45 anni circa. I decessi sono 41. I ricoverati sono 1.999 (8 in più rispetto a ieri), di cui 275 in terapia intensiva (4 in meno).

Marche

Nelle Marche sono stati individuati 286 contagi, il 9% rispetto ai 3.190 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è decisamente diminuito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 20,8%, con 66 nuovi casi su 317 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 33 in provincia di Macerata, 53 in provincia di Ancona, 128 in quella di Pesaro-Urbino, 21 nel Fermano, 34 nel Piceno e 17 fuori regione. Questi casi comprendono 38 soggetti sintomatici.