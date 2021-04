Roma, 8 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Oggi alcune Regioni sperano nel cambio di colore che potrebbe essere deciso domani (qui chi potrebbe cambiare), quando verrà reso noto il report settimanale dell'Iss sull'andamento dell'epidemia (qui i dati Rt della settimana scorsa). L'attenzione sarà ancora più alta sugli aggiornamenti, diffusi nel pomeriggio, del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. La fondazione Gimbe già in mattinata ha avvertito, nel suo consueto monitoraggio settimanale, che a livello nazionale i contagi Covid rallentano, ma a fronte di un calo dei test. Inoltre, la soglia delle terapie intensive è ancora sopra il 30% in 14 regioni.

Le altre notizie dal mondo sul Coronavirus

Focus vaccini. dopo che ieri l'Ema, in merito ad AstraZeneca, ha parlato delle trombosi come di "effetti collaterali rari" e in Italia è stato deciso un uso preferenziale per gli over 60 (qui come cambia il piano vaccinale), oggi il Cts dell'Aifa ha rilevato che "al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio" di eventi trombotici "per i vaccini a mRNA". Il presidente dell'Agenzia, Giorgio Palù, ha poi rassicurato sui numeri del vaccini in Italia, spiegando che "nel secondo trimestre sono in arrivo 17 milioni di dosi Pfizer, 7-10 milioni di J&J a fine aprile - ha detto -. Quindi abbiamo a disposizione dosi per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno".

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

"Registriamo un Rt di 0,96, un buon calo ma le preoccupazioni rimangono". Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, presenta i dati del bollettino quotidiano sul Coronavirus. "Nelle ultime ventiquattro ore - ha dichiarato il governatore - sono 1.241 i nuovi positivi in Veneto su 44.878 tamponi effettuati, più di 8milioni da inizio pandemia con incidenza del 2,76%. Dall'inizio della pandemia il totale dei positivi è di 392.294 mentre le persone attualmente positive in Veneto 34.139". Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, ha proseguito Zaia, "i ricoveri Covid sono 2.268 (-30), di cui 321 (-2) in terapia intensiva e 1947 (-28) in area non critica, mentre le terapie intensive non Covid sono 266. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 24 decessi e il numero dei dimessi totali è di 18mila".

Toscana

I nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Toscana sono 1.153 su 28.229 test, di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione, Eugenio Giani, su Telegram. I dati sono superiori a ieri per quanto riguarda i casi (erano 937) così come il numero dei test (erano 27.269).

Marche

Prosegue 'l'altalena' nel numero di contagi da Coronavirus nelle Marche: dopo i 286 casi comunicati ieri (9% nuove diagnosi), nelle ultime 24 ore ne sono stati invece riscontrati 490 (17,3%). Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 804 test e riscontrati 50 positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: in un giorno "testati 5.589 tamponi: 2.828 nel percorso nuove diagnosi (di cui 804 nello screening con percorso Antigenico) e 2.761 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 17,3%)". Tra i nuovi casi, 152 sono emersi in provincia di Pesaro Urbino, 149 nell'Anconetano, 91 in provincia di Macerata, 63 nell'Ascolano, 20 nel Fermano e 15 fuori regione. I sintomatici sono 65.

Vaccini Marche, Figliuolo: "Richiamo AstraZeneca? E' sicuro"

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.440 tamponi molecolari: 169 sono risultati positivi al Coronavirus e, di questi, 163 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri cinque decessi (di cui quattro di residenti in Basilicata) con il totale delle vittime lucane quindi salito a 458. Sono 179 (nove in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo dieci (due in meno di ieri) in terapia intensiva, tre all'ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.742 (4.563 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.644. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 290.432 tamponi molecolari, 267.540 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 172.219 persone.

Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, oggi 338, 19 meno di ieri secondo i dati della Regione. Salgono invece da 42 a 44 i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 172 nuovi positivi, 290 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 4.334, 125 meno di ieri. Sono stati analizzati 3.479 tamponi e 4.923 test antigenici. Il tasso di positività è del 2% sul totale (ieri 1,38) e del 4,9 sui soli molecolari (ieri 3,5).

Alto Adige

In Alto Adige sono 146 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 16.115 tamponi processati. Due le vittime nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.148 da inizio pandemia. Le nuove positività sono, 56 su 1.344 tamponi molecolari esaminati e 90 su 14.771 test antigenici effettuati. Su 206.281 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.981 sono risultate positive. Le persone positive al test rapido sono 24.747. Tornando a calare i ricoveri in ospedale: 80 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti (-5 rispetto a ieri), 22 quelli in terapia intensiva, 60 quelli in strutture private convenzionate e 69 in isolamento presso strutture appositamente allestite.

Le altre notizie

Niclosamide, l'antiparassitario che scaccia il Covid. Ecco cosa sappiamo

Intesa sui vaccini in azienda, ma l'inizio è in salita. Mancano le dosi e paga l'impresa

Scuole riaperte davvero? Alunni e prof ostaggio delle Regioni